¿Christian Nodal se arrepintió y le envió cariñoso mensaje a Cazzu?

La ruptura entre Christian Nodal y Cazzu, así como el posterior e inesperado matrimonio entre el cantante y Ángela Aguilar, siguen siendo temas de debate entre los usuarios de las redes sociales. Muestra de lo anterior es el video del joven mexicano que recientemente se hizo viral por su polémico contenido.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar Fotografía por: Twitter X @realitysypunto

El video en el que, supuestamente, Christian Nodal dice extrañar a Cazzu

Por medio de varias páginas de Instagram, así como entre grupos de seguidores de ambos artistas, empezó a rondar un video en el que, al parecer, se escucha a Nodal confesar lo mucho que extraña a la madre de su hija Inti:

“A veces me vienen a la mente todos esos recuerdos con Cazzu, esas noches que eran solo de nosotros dos y la música de fondo. Por ejemplo, cada vez que escucho ‘Enigma’, de Hayter Cold, esa rola tiene esa onda melancólica que me recuerda a lo que tuvimos y no puedo evitar extrañarla ¡Teníamos tanta química!”.

Y aunque las palabras causaron una fuerte sorpresa y una gran cantidad de reacciones entre la comunidad internauta, lo cierto es que no es una declaración real y se trata de un video hecho con inteligencia artificial.

¿Dónde fue la luna de miel de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

A pesar de que los recién casados procuran ser bastante reservados sobre los pormenores de su viaje, gracias a algunas imágenes y videos que publicaron en sus redes sociales, disfrutando de momentos de complicidad y amor en paradisíacos paisajes, quedó en evidencia que viajaron a Los Cabos, Baja California (México).

Según se observa en las imágenes, entre paseos al atardecer, cenas a la luz de las estrellas y viajes en yate, Ángela Aguilar y Christian Nodal encontraron el escenario perfecto para disfrutar de una luna de miel como de cuento de hadas, alejados del bullicio y los lentes de los paparazzis.

Las reacciones al romántico viaje de los cantantes mexicanos no se hicieron esperar y miles de opiniones surgieron en redes sociales, siendo críticas la mayoría de estas. “No sé ustedes, pero yo siento tan falsa y postiza esa relación que le pongo, como máximo, un par de años”, “hace un par de meses Nodal dormía con su pareja e hija, y ahora lo hace con una nueva esposa ¿Ven lo mal que está eso?”, “solo ellos saben si están enamorados y felices, pero algo no me cuadra aquí” y “déjenlos disfrutar que ustedes no saben absolutamente nada de lo que pasa”, fueron algunos de los mensajes que recibieron.