Christian Nodal habría revelado el nombre de su hija con Cazzu en esta foto

El 14 de septiembre de este año nació la primera hija del cantante mexicano Christian Nodal y de la trapera argentina Cazzu. La llegada de la niña generó emoción dentro de los fanáticos de los dos cantantes e hizo que la prensa internacional quisiera conocer más detalles de la primogénita de los artistas.

Desde el nacimiento de la menor, el intérprete de Botella tras botella y artista detrás de Brinca han sido muy reservados con los detalles que tienen que ver con su hija, de quien han enseñado únicamente sus manos y uno que otro look. Un nuevo detalle, sin embargo, tendría a los seguidores de la pareja muy contentos, pues, gracias a una fotografía del músico regional mexicano se conocería el nombre de la menor.

Un collar que estaría luciendo Christian en sus últimas fotografías sería la pista máxima para asumir, según los fanáticos de la familia Nodal Cazzuchelli, que la niña lleva por nombre Inti. En aquella pieza de joyería cuelgan letras que deletrean aquella palabra.

Esto coincide con suposiciones que se habían hecho semanas antes, cuando la pareja compartió imágenes de la pequeña en sus redes sociales. En aquel momento, se supuso que la menor se llamaba Sol, porque en la mayoría de publicaciones acerca de la bebita aparecían mensajes al lado del emoticón de aquella estrella. Ínti, en la mitología Inca, hace referencia al dios Sol.

Recientemente, la pareja publicó una nueva imagen en la que posa con la bebita en sus brazos, junto a los especialistas de la salud que han estado pendiente de la evolución de la pequeña. “Gracias a nuestros docs por cuidarnos a los 3. Gus y Maxi los quiero mucho”, escribió Cazzu al lado de la foto que subió a las historias de su cuenta de Instagram.

El cambio de look de Christian Nodal

Aunque el artista de 24 años y su pareja, de 29, se han dedicado a vivir esta etapa familiar y alejarse de las redes, el orgulloso papál ha subido fotografías a sus redes sociales que le han significado un sinfín de halagos por su apariencia física. Al músico se le ve más delgado, incluso, algunos de los tatuajes que tiene en su cara han perdido intensidad.

“Increíble lo que un lindo amor hace con un ser humano. Este chico está radiante”, “qué buena mano tiene Cazzu”, “Ya tiene cara de niño lindo otra vez. Cazzu te sienta”, “Lo lindo que se puso Nodal, le hizo re bien nuestra jefa”, se lee en los comentarios de las publicaciones del mexicano.

Christian Nodal, reveló, antes del nacimiento de su hija, que iba a someterse a tratamientos para eliminar algunos de los tatuajes de su cara con el fin de que la niña conociera su rostro sin ellos. “Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, expresó el cantante en una entrevista con Lo sé Todo.