Christian Nodal bajó de peso y sorprendió a sus seguidores con su nuevo cuerpo

En septiembre de este año nació la primera hija de Christian Nodal y Cazzu. La llegada de la niña generó emoción dentro de los fanáticos de los dos cantantes e hizo que la prensa internacional se volcara sobre la pareja para conocer más detalles de la pequeña.

Hasta el momento, el intérprete de Ya no somos ni seremos y ‘la nena trampa’ han sido muy reservados con los detalles que tienen que ver con su primogénita, de quien han enseñado únicamente sus manitos.

Aunque el mexicano y la argentina se han dedicado a vivir esta etapa familiar y alejarse de las redes, recientemente se conoció una fotografía de Nodal que generó decenas de comentarios por parte de sus seguidores. En la imagen se le ve más delgado y algunos de los tatuajes en su cara ya tienen tanta intensidad.

Es de recordar que el mismo Nodal, antes del nacimiento de su hija, reveló que iba a someterse a tratamientos para eliminar algunos de los tatuajes de su cara con el fin de que la niña conociera su rostro sin ellos. “Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, expresó el cantante en una entrevista con Lo sé Todo.

La foto del ex de Belinda generó muchos comentarios en redes sociales. Varios internautas aseguraron que su pérdida de peso tendría que ver con lo difícil que es ser padre de un recién nacido, otros, sin embargo, resaltaron que el músico de regional mexicano se ve mejor que nunca gracias a su relación con la mamá de su hija. “Increíble lo que un lindo amor hace con un ser humano. Este chico está radiante”, “qué buena mano tiene Cazzu”, “Ya tiene cara de niño lindo otra vez. Cazzu te sienta”, “Lo lindo que se puso Nodal, le hizo re bien nuestra jefa”, se lee en los comentarios.

¿Cómo se llama la hija de Cazzu y Nodal?

Los padres de la bebita mantienen en reserva el nombre de su pequeña. Se ha especulado que su nombre estaría relacionado con el Sol, pues la hermana de Cazzu habría publicado una fotografía de su sobrina y al lado de la imagen escribió “Hola, te amo para siempre” y a su lado apareció el emoji del astro rey.