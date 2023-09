Critican a Christian Chávez de RBD por mezclar la bandera de México con la LGBTIQ+

La gira de conciertos de RBD sigue dándole la vuelta al mundo. En ella, los fanáticos de la agrupación mexicana han vivido instantes inolvidables. En redes sociales, Soy Rebelde Tour 2023, también se ha convertido en tendencia y varios momentos recibieron una particular atención, por ejemplo, los vividos por Christian Chávez, quien en el escenario ha mostrado libremente sus puntos de vista en lo concerniente a la sexualidad.

En el concierto que ofreció la agrupación en el Madison Square Garden, en Nueva York, Chávez ondeó una bandera que mezclaba el símbolo patrio de México con el distintivo arcoíris que representa a la población LGBTIQ+.

También puedes leer: Mariana Gómez asegura que la han hecho ‘sentir fea’ dentro de la actuación

“Yo intenté por muchos años querer ser algo que yo no era. Quería parecerme a los güeritos de ojos azules de las telenovelas (...) Aun me cuesta aceptarme tal y cómo soy (...) ámate como eres, que los demás, si no te aman, que se chingu**”, comentó mientras ondeaba la insignia y portaba una corona.

Estas imágenes del cantante han generado indignación en los sectores más conservadores del país Azteca. Sin embargo, los mensajes de apoyo también aparecieron, y algunos de los seguidores de la banda resaltaron lo difícil que ha sido para intérprete de 40 años, llegar a este punto de su vida, donde se siente seguro de sí mismo y feliz con lo que realmente es.

Hace 12 años, Televisa le dijo a Christian Chávez que su carrera se había acabado por haber salido del clóset.



Ayer toda la banda le aplaudió ondeando la bandera 🏳️‍🌈 🤍 🥹



Eres grandeee @christiancha pic.twitter.com/ggTLGv13t8 — Javier Luna (@ijavierluna) September 3, 2023

“Hace 12 años, Televisa le dijo a Christian Chávez que su carrera se había acabado por haber salido del clóset. Ayer toda la banda le aplaudió ondeando la bandera”, comentó un usuario de Twitter que compartió el video.

Christian Chávez se puso traje de mariachi rosado

Esta no es la primera vez que Christian es atacado por sectores conservadores de México. Hace apenas días, Chávez, el recordado Giovanny de la telenovela Rebelde, ofreció excusas por haber usado un traje de mariachi de color rosado. Comentarios de personas en internet aseguraban que el acto era irrespetuoso con la cultura mexicana.

Te puede interesar: Juliana Galvis advierte a sus seguidores de perfil falso que le crearon

“Algunas personas se ofendieron por usar un traje que no es un traje de charro, quiero aclarar; el traje de charro tiene otras características, y obviamente por lo único que estoy haciendo este video es para las personas que se sintieron ofendidas; lo siento mucho, yo no soy charro, simplemente es una interpretación de la mexicanidad, como el color rosa mexicano, en algunas partes de México. Yo no soy charro, no soy competencia de charro y obviamente respeto muchísimo a esa comunidad y si se sintieron agredidos, lo siento”, declaró el mexicano en sus historias de Instagram.