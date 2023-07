Chris Carpentier, de ‘MasterChef Celebrity’, lloró al recordar enfermedad que tuvo

MasterChef Celebrity Colombia es uno de los programas más populares de la televisión colombiana, entre otras cosas, porque sus participantes suelen ser tema de conversación por situaciones que viven dentro y fuera del reality show.

Sin embargo, en esta ocasión fue Chris Carpentier, uno de los tres jurados del programa, quien se convirtió en el protagonista al recordar, entre lágrimas, una difícil situación que atravesó hace varios años.

De acuerdo con lo expuesto por el cocinero de MasterChef Celebrity, cuando tenía 28 años comenzó a padecer de una enfermedad que le hizo pensar en abandonar sus sueños.

El conmovedor relato de Carpentier se dio en medio de una prueba en la que debían cocinar platos que les recordaran a su pasado Fotografía por: FELIPE MARIÑO

¿Qué enfermedad enfrentó Chris Carpentier, de ‘MasterChef Celebrity’?

En aquella época el chileno no la estaba pasando nada bien y los problemas financieros se convirtieron en su dolor de cabeza. Hasta que un día, mientras desarrollaba su labor como chef, sintió que perdió el control de su cuerpo y solamente podía mover los ojos.

Al llegar de urgencia al hospital y practicarse varios exámenes médicos, el profesional que lo atendió le manifestó que había sufrido una parálisis corporal por cuenta de una crisis nerviosa.

Debido a dicha enfermedad, el jurado de MasterChef Celebrity tuvo que someterse a unas terapias de relajamiento y a otra serie de procesos que lo alejaron de las cocinas y lo mantuvieron en casa por un buen tiempo.

Chris Carpentier conoció al amor de su vida gracias a esta enfermedad

En entrevista con La sala de Laura Acuña, el afamado cocinero recordó que, a pesar de las consecuencias que le dejó su parálisis corporal, en medio de su recuperación conoció a quien es hoy la mujer de su vida.

Se trata de Alejandra Vallarino, madre de sus cuatro hijos: Augusta, Emma, Franco y Facundo, quienes tienen un gran parecido a la mujer.

“Nosotros nos conocimos en nuestros peores momentos. Ella, por su parte, recién llegaba a Chile luego de estar viuda (...) Fue algo diferente, por ejemplo, no tuvimos el primer paso de enamoramiento que es lo normal, eso vino luego de conocernos, de ayudarnos y de andar juntos muchísimo tiempo”, explicó.

Por último, Chris Carpentier aseguró que está enamorado de su pareja como hace años y así será por el resto de su vida.

“Me pasa algo raro que creo que no le pasa a mucha gente: la miro y me gusta como el primer día. Me imagino que es como cuando miras a alguien a los 60 años y la ves con la misma mirada que cuando tenía 20. Pienso que es bastante único”, añadió.