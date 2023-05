“Cholo Valderrama se enfureció después de su concierto: “no me vuelvan a llamar”

Uno de los géneros musicales más representativos del país es, sin duda, la música llanera. Por medio de sus canciones, el Cholo Valderrama ha cautivado no solo al público colombiano sino también a muchos fanáticos alrededor del mundo.

En sus letras, el músico representa a Casanare, sus paisajes, sus atardeceres y su gente, convirtiéndose así en toda una institución de la música llanera.

¿Qué le pasó al Cholo Valderrama?

Este fin de semana, el artista realizó un concierto en Corferias, en Bogotá. En la tarima, no solamente se presentó él, sino también sus colegas Reynaldo Armas, Walter Silva, Aries Vigoth, Palo Cruzado, Scarlett Linares y Jhon Onofre.

Aunque todo parecía ir muy bien y tanto él como el público disfrutaban del show, al final, terminó yéndose muy disgustado. Un detalle, que el cantante consideró como una falta de respeto, opacó su presentación.

De acuerdo con lo que mencionó en sus redes sociales, durante más de 50 años que lleva de trayectoria artística, nunca había vivido una situación como la de este fin de semana, cuando, abruptamente, le interrumpieron sus shows, justo cuando estaba a punto de finalizarla.

“Anoche estuve en un concierto en Corferias Bogotá. En 50 años de carrera nunca me habían cortado un show al que solo le faltaban 2 minutos para terminar. Solo pido el favor a los organizadores que no me vuelvan a llamar a sus conciertos. Gracias a quienes asistieron. Gran abrazo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Anoche estuve en un concierto en Corferias Bogotá. En 50 años de carrera nunca me habían cortado un Show al que solo le faltaban 2 minutos para terminar. Solo pido el favor a los organizadores que no me vuelvan a llamar a sus conciertos. Gracias a quienes asistieron. Gran abrazo — CholoValderrama (@CholoValderrama) May 7, 2023

Sus seguidores no dudaron en apoyarlo, enviándole múltiples mensajes: “qué falta de respeto con usted maestro, música de verdad, música de dioses interrumpida… no hay derecho”, “usted es un grande, maestro”, “maestro usted está más allá del bien y del mal, su talento está más que demostrado, pierden ellos y muestran su talante, falta de respeto que los deja como lo que son, ignorantes”, “qué falta de respeto mi querido @CholoValderrama ¿cómo es posible cortar la magistral exposición de arte de Cholo Valderrama ? Abrazos, estimado. Fuerza y fe”, “maestro gracias por su música y estaremos pendientes de su música siempre”.

¿Cómo se llama el Cholo Valderrama?

Su nombre de pila es Wilson Orlando Valderrama. Es el primer cantautor llanero en ganar un Grammy Latino, en noviembre del 2008 gracias a su trabajo Aquí mismito.

El artista nació en Sogamoso, Boyacá, el 23 de agosto de 1951, pero debido a la violencia, su madre tuvo que salir desplazada y llegó al municipio de San Luis de Palenque, Casanare, donde pasó su infancia, rodeado de todas las labores propias de los llaneros. Fue allí donde nació su pasión por los caballos.