¿Chespirito tuvo un hijo no reconocido? Florinda Meza respondió furiosa al rumor

A través de sus redes sociales, la actriz mexicana Florinda Meza envió un contundente mensaje a quienes aseguran que su fallecida pareja, Roberto Gómez Bolaños, habría tenido un hijo que nunca reconoció como legítimo. La recordada Doña Florinda de El chavo del 8 aseguró que sintió la necesidad de aclarar los rumores para evitar seguirle el juego “a un sujeto que dice ser hijo de Roberto”.

“Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido, motivo por el que él y yo no tuvimos hijos. La aclaración no es para el sujeto que propagó esta injuria, porque él sabe que es mentira y lo reconoció después en otro video, aunque cuando vio el éxito de su ‘ocurrencia’, decidió dejar que millones de personas lo creyeran. La aclaración es para el público”, escribió Meza en su cuenta de Instagram.

“Siempre han existido personas que utilizan mi nombre para hacerse publicidad, diciendo cosas terribles sobre mí. No puedo ir por el mundo desmintiendo a todos los que deciden beneficiarse haciendo videos con historias falsas, dando entrevistas en las que hablan de romances imaginarios o destilando veneno porque no pudieron obtener en su momento lo que yo sí tuve. En esta ocasión, hago este comunicado porque está de por medio la honra de mi Rober y él ya no está aquí para defenderse”, añadió a su mensaje.

Florinda Meza, que acompañó el comunicado con una fotografía en la que aparece ella abrazada de Chespirito, como se le conocía popularmente a Roberto Gómez Bolaños, recibió mensajes de apoyo por parte de seguidores que le pidieron no hacer caso a comentarios o historias malintencionadas.

Recientemente, ante el comentario de otra persona en sus redes sociales, Florida explicó las razones por las cuales ella siempre hablaba en representación de Roberto en las entrevistas que le hacían a él. Así mismo, respondió a quienes aseguran que, ‘por culpa de ella’, de habría terminado la producción de El Chavo del 8.

La actriz mexicana resaltó que Chespirito se había hecho la vasectomía, por lo que, de hecho, no tuvo hijos con ella. Fotografía por: Tomado de Twitter: @florindamezach

“Si yo hablaba era porque Roberto no escuchaba bien y a él le angustiaban mucho las entrevistas y en privado me decía que lo ayudará con eso. Si sólo me hubiera importado su dinero, me habría heredado a mí sus derechos y no a su hijo”, detalló.

“Yo siempre le dije que no me importaba lo material y que solo quería estar con él (...) El grupo no se separó por mi causa. Duramos 25 años al aire y los que se fueron fue porque tenían ambiciones personales. Roberto siempre les permitió hacerlo y siempre les dijo que tenían las puertas abiertas para regresar y varios lo hicieron. Esa es la verdad”, finalizó.