Chaparro Chuacheneger presentó a su hijo y sorprendió con el parecido: “igualitos”

A través de sus redes sociales, el influencer Chaparro Chuacheneger compartió un video cargando a su hijo recién nacido. Fue tanta la emoción por haberse convertido en padre por primera vez, que no pudo ocultar las lágrimas.

“Amigos, les quiero decir que me siento el hombre más feliz del mundo, porque por fin tengo a mi bebé. Que felicidad tengo, siento algo bien bonito aquí por dentro en mi pecho y cada vez que lo miro me dan muchas ganas de abrazarlo y de besarlo”, dijo.

“Hasta el pelo le salió igual, felicidades”, “tiene las facciones de su padre, hermoso”, “son igualitos”, “la viva estampa de su padre”, “igualito al papá”, “felicitaciones, el legado continúa”, “sacó el mismo cabello”, “felicitaciones, ya hay dos guapitos en el mundo”, “impresionante, se parece mucho a ti”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en sus publicaciones de redes sociales.

¿Por qué se hizo famoso Chaparro Chuacheneger?

En redes sociales es conocido como Chaparro Chuacheneger, pero su nombre real es Alejandro Rodríguez. Se hizo famoso en el 2018 por su particular corte y sus videos de comedia donde afirma “me voy a cambiar la cara, yo ya no quiero estar guapo, las mujeres me persiguen y eso yo ya no lo aguanto”. Gracias a eso, se convirtió en todo un clásico protagonista de memes a nivel mundial.

Chaparro es mexicano, originario de Nuevo León, Monterrey. Tiene 38 años y aunque muchos no le creían porque también ha sido reconocido por ser poco agraciado para muchos, tiene una relación sentimental y se ha mostrado muy enamorado en sus rede sociales.

El generador de contenido también se dio a conocer por un video donde afirmó que estaba “embrujado” para no trabajar. “Yo trabajaba de soldador en un taller y me empecé a sentir cansado, me invitaban a trabajos y no de daban ganas”, dijo hace un tiempo en una entrevista con Nayo Escobar.

Luego, agregó: “mi mamá me daba dinero, pero yo no salía ni nada, estaba cansado, y fue cuando hice un video donde dije que estaba embrujado para trabajar; yo lo dije porque para mí es la verdad, pero la gente lo tomó a juego. Y de ahí me empezaron a ver”.

Además de los videos que hace para redes, Chaparro Chuacheneger sabe pintar, tocar el acordeón y cantar; incluso, también sabe hacer tatuajes.

¿Quién es la esposa de Chaparro Chuacheneger?

Lo que se sabe hasta el momento, es que su esposa se llama Paola, pues en varios de sus videos de TikTok la ha mencionado. En una oportunidad la presentó afirmando que era el gran amor de su vida.

En varias oportunidades ha bromeado afirmando que ella es la dueña de sus quincenas, pero que como él no trabaja, le toca a ella mantenerlo.