César Escola explotó por falsa noticia de supuesta crisis económica: “Dan asco”

César Escola es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana, gracias a su participación en Francotiradores, También Caerás, Día a Día, Dore millones, Yo me llamo y otros programas. Por esta razón, sorprendieron varios titulares informativos que se suscitaron en días recientes y que lo señalaron de estar atravesando por una fuerte crisis económica y laboral.

“Yo tengo deudas como todo el mundo. Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y yo mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia”, fueron las palabras que el argentino dejó en una entrevista con La sala de Laura Acuña y que sirvieron para que varios medios de comunicación hablaran erróneamente de su situación actual.

César Escola tiene 62 años y ha dedicado más de 25 a la televisión colombiana Fotografía por: ARCHIVO REVISTA VEA

César Escola desmintió problemas de plata

Ante la gran cantidad de notas que surgieron sobre su supuesta crisis, el jurado de Yo me llamo se mostró bastante molesto porque, según dijo, sus palabras fueron tergiversadas a propósito por varios informativos con la intención de generar visitas en sus sitios web.

“Quiero aclarar lo que está saliendo en varios medios sobre mi situación económica y/o laboral. Ante todo gracias a Dios y a mi trabajo no estoy en ninguna situación de necesidad. Hice una entrevista con Laura Acuña, en la cual comenté que, como todo el mundo, tengo que trabajar para pagar las deudas que uno normalmente tiene: impuestos, salud, mercado y demás (...) Así que les agradezco que no malinterpreten una entrevista poniendo titulares que no son en busca de clicks para sus sitios. Infórmense. Dan asco”, explicó a través de un hilo que compartió en X, red social conocida anteriormente como Twitter.

Por último, César Escola recordó que hace algunos años, cuando el covid-19 generó graves problemas económicos en todo el mundo, sí tuvo que buscar nuevos ingresos en otras labores.

“En situaciones extremas, como en pandemia, no tuve reparo en hornear empanadas. Al contrario me sentí muy orgulloso de darle el ejemplo a los míos que todo se puede hacer”, concluyó.

César Escola estrena proyecto con el canal Caracol

La novena temporada de Yo me llamo, programa en el que el bonaerense ha sido jurado durante las últimas cinco ediciones, llegó a su final el pasado 11 de diciembre y dejó como ganador el imitador de Carin León.

Sin embargo, los proyectos del presentador con Caracol Televisión no terminan allí, pues ahora hará parte de La Voz Kids, concurso musical que regresa con una nueva entrega en 2024 y en el que será uno de los entrenadores. Además, en su charla con Laura Acuña recordó que, por fortuna, su perfil profesional le permite desempeñar varias labores en el canal.

“Tengo la suerte de ser todero en algunas cosas. En el caso de ‘Yo me llamo’, tengo una gran conexión con Amparo Grisales porque nos conocemos desde hace 34 años. Yo trabajé con ella a los seis meses de estar en Colombia. (...) Cuando no estoy frente a cámara, estoy como coach musical en ‘La voz kids’, en ‘La descarga’, y en ‘A otro nivel’, porque tengo que seguir trabajando. Eso es chévere porque el televidente descansa de mi cara durante un año”, concluyó César Escola.