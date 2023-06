César Chaparro de ‘Noticias Caracol’ vivió aterrador momento en la selva

Desde hace unas semanas, se viene hablando del rescate de los cuatro niños que habían desaparecido en la selva del Guaviare durante 40 días, luego de sufrir un accidente aéreo en el que perdieron a su mamá.

Lesly, Soleiny, Tien y Cristín enfrentaron diferentes circunstancias hostiles, entre ellas, la presencia de animales peligrosos. Sobrevivir a tantos días en medio de la nada fue todo un milagro. Durante esos largos y eternos días, aeronaves, uniformados, organismos de socorro, indígenas, periodistas, y el país entero, los buscaron incansablemente hasta dar con su paradero.

EFE/ Ejército De Colombia / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Fotografía por: Ejército de Colombia

¿Qué le pasó a César Chaparro Pinzon?

Uno de los periodistas que llegó al interior de la selva para hacer el cubrimiento de esa noticia fue César Chaparro Pinzón, de Noticias Caracol. El comunicador vivió en carne propia la magia de la selva, junto a los comandos militares que hicieron parte de la operación. “La selva tiene su energía y su mística. Hablan mucho de las brujas, en las noches decían los comandos que aparecía una bruja, que la bruja lo que hacía era dormir a los militares, dormir a las personas que estaban en ese campamento y atacar a un hombre”, comenzó contando por medio de un video publicado en el perfil de TikTok del noticiero.

Luego, el periodista relató que eso que tanto le habían contado terminó siendo realidad en una madrugada mientras descansaban.”Estábamos durmiendo como a las 3 de la mañana o 3:30 más o menos, cuando yo escucho el jiji (es la risa) que uno siempre ha escuchado de las brujas de las películas”.

¿A César Chaparro se le apareció una bruja?

Al presenciar ese aterrador sonido, el comunicador recordó lo que uno de los militares le había contado que tenía que hacer en caso de que, en algún momento, tuviera que vivir un hecho paranormal de esa magnitud. “Esa noche mientras estábamos grabando un comando me dijo ‘si a usted se le llega a aparecer una bruja, lo único que tiene que hacer es quedarse callado, quedarse quieto, darse una bendición y rezar un padre nuestro’. Un momento de susto”, relató.

Chaparro contó que aunque solo fue el sonido porque físicamente no la pueden ver, el susto que pasó fue impresionante. “Lo que ellos dicen es que de vez en cuando sienten una presión en el pecho, como si le respirara al lado del cuello, al lado de la nuca, es una presión que no los deja respirar, no los deja gritar”.

Aunque no dio más detalles de lo que ocurrió después ni cuál fue su reacción, los internautas han dejado diversas opiniones en la publicación que ya cuenta con más de 5 mil likes. “Eso es verdad mis compañeros y yo vivimos esa experiencia en la selva del Guaviare cuando prestamos el servicio militar”, “eso es real”, “aunque no lo crean, es cierto”, “es tal cual, ni más ni menos”, “qué miedo”, “me muero del terror”.