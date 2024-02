Céline Dion reapareció en los premios Grammy a pesar de su grave enfermedad

No han sido fáciles los años más recientes de la vida de Céline Dion. Además de la muerte de su esposo, René Angélil, en enero del 2016, la canadiense se enfrentó a la muerte de su sobrina Brigitte Dion el pasado 29 de diciembre, cuando fue víctima de un accidente automovilístico. La intérprete de My Heart Will Go On, sumado a esas tragedias, fue diagnosticada del con el síndrome de la persona rígida en el 2022.

Puedes leer también: La familia de J Balvin está de luto: el paisa despidió a uno de sus seres queridos

¿Qué le pasó a Céline Dion?

Su enfermedad, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, genera rigidez y espasmos musculares, entre otros molestos síntomas como sensibilidad a la luz. En diciembre del 2023, la hermana de la artista reveló que la responsable de la banda sonora de la película Titanic había perdido el control de sus músculos como consecuencia de su afectación de salud.

¡Momento histórico en los #GRAMMYsTNT con @taylorswift13 llevándose por cuarta vez el Álbum del Año!



Revívelos mañana por TNT pic.twitter.com/ML4clQ1Yxc — TNT™ América Latina (@TNTLA) February 5, 2024

“Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce (...) Trabaja duro (Céline), pero ha perdido el control de sus músculos (...) Lo que me duele es que ella siempre ha sido muy disciplinada. Siempre trabajó duro. Mamá siempre le decía: ‘Vas a hacer esto y lo vas a hacer bien’. Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho”, señaló la familiar de la compositora.

Te puede interesar: Grammy 2024: estos fueron los ganadores de la ceremonia

Céline Dion apareció de sorpresa en los premios Grammy

De manera sorpresiva, en la noche del 4 de febrero, la nacida en Charlemagne hizo una aparición sorpresa durante la ceremonia número 66 de los premios Grammy. Sin que nadie lo esperara, la artista de 55 años salió al escenario para presentar el último premio de la noche: Mejor álbum del año. De pie, y con una ruidosa ovación, los artistas que se encontraban en el público festejaron el regreso de Dion, quien lució un vestido rosa y un gabán naranja.

“Gracias a todos. Yo también los quiero. Qué hermoso. Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, realmente lo siento, con mi corazón”, mencionó, conmovida, antes de darle el prestigioso reconocimiento a Taylor Swift, quien ganó el gramófono por su trabajo discográfico Midnights.