Christian Nodal y Cazzu: en la nueva foto de su hija, hay pistas de su nombre

Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres el 14 de septiembre. Con una tierna foto a blanco y negro, el mexicano y la argentina confirmaron el nacimiento de su primogénita. En la imagen se ve a los dos artistas sosteniendo una de las manos de la niña. Recientemente, la trapera argentina publicó una nueva foto de su bebita.

En la nueva publicación que hizo la intérprete de Brinca, se ven las dos manos de la recién nacida, quien luce un suéter tejido de color beige. La niña sostiene la mano de una persona cuya identidad no se conoce.

Los seguidores de la pareja recibieron con felicidad el anuncio de la llegada de un nuevo integrante a la familia Nodal Cazzuchelli. A mediados de abril, la cantante argentina, en medio de uno de sus conciertos en Buenos Aires, sorprendió a sus fanáticos usando traje blanco con transparencias, ceñido al cuerpo, que dejaba ver su avanzado estado de embarazo.

“¿No les parece que estoy cantando mejor? Es que yo siento que somos dos cantando ahora”, aseguró en medio de aquella presentación.

¿Cómo se llama la hija de Cazzu y Nodal?

Los padres de la bebita mantienen en reserva varios detalles, entre ellos, el nombre de su pequeña. Al respecto, se ha especulado, que su nombre estaría relacionado con el Sol, pues la hermana de Cazzu habría publicado una fotografía de su sobrina, donde escribió “Hola, te amo para siempre” y a su lado apareció el emoji del astro rey.

Durante el embarazo, aunque la pareja también trató de mantener en secreto el sexo de su bebé, en medio de una entrevista con Lo sé todo, el intérprete de Adiós amor terminó por revelarlo. Cuando le preguntaron por su decisión de borrarse algunos de los tatuajes que tiene en su cara, el músico habló con pronombres femeninos sobre su bebé.

La hermana de Cazzu fue la encargada de subir la foto de la hija de Nodal que ahora se encuentra en internet. Fotografía por: Instagram

“Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, expresó en aquel momento.

Desde allí, siguió refiriéndose a su bebé como una niña, por lo que confirmó que tenía una hija. “Estoy trabajando mucho conmigo mismo en todos los aspectos, para que cuando llegue, llegue con mucha luz, con mucho amor y que se sepa que su hogar y su casa va a ser su mundo y que siempre puede estar segura ahí”, dijo a la revista ¡Hola! Américas.