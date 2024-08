¿Cazzu tiene nuevo novio? Él es el hombre que la habría enamorado. ¿Adiós a Nodal?

La ruptura de Nodal y Cazzu dio mucho de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación. Los artistas se mostraban felices, especialmente luego del nacimiento de Inti, su hija, en septiembre del 2023.

En mayo de este año, ocho meses después de haberse convertido en padres, los cantantes anunciaron su ruptura, sin revelar mayores detalles. Un mes después, Nodal hizo pública su relación con Ángela Aguilar, generando una polémica, pues, se comenzó a rumorar que habría dejado a la madre de su hija por su colega, con quien grabó el tema Ya no somos ni seremos.

Desde entonces, el intérprete de Botella tras botella y ahora esposa han recibido todo tipo de comentarios e insultos de los internautas, quienes resaltan que, por culpa de Ángela, se dañó un hogar.

¿Quién es el novio de Cazzu?

A raíz de la controversia por el romance de Nodal y la hija de Pepe Aguilar, Cazzu se alejó de las redes sociales y prefirió guardar silencio. Sin embargo, este fin de semana se hizo pública una entrevista donde reveló cómo ha sido este tiempo para ella.

Luego de eso, medios internacionales como Telemundo han asegurado que, al parecer, la argentina ya tendría un nuevo amor, a casi tres meses de su ruptura de Nodal.

Los presentadores de Hoy Día, aseguraron: “el corazón de Cazzu estaría sanando gracias un hombre muy cercano a la cantante. Según especulan los medios de Argentina, se habría dado una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Christian Nodal. Esta persona se trataría de Nico Cotton, un productor musical argentino con quien ella ya había trabajado anteriormente”.

Por ahora, la cantante no se ha referido al respecto; sin embargo, el mencionado programa señaló que el productor musical desmintió esos rumores afirmando que solamente tienen una gran amistad. “Supuestamente ha sido un gran apoyo para Cazzu durante este tiempo y aunque la cercanía de ambos podría indicar que están juntos, él asegura que solo son amigos”.

¿Quién es Nico Cotton, supuesto nuevo novio de Cazzu?

Nico Cotton es un productor musical argentino, quien ha trabajado con artistas como Nicki Nicole y María Becerra. El supuesto novio de Cazzu también es Ingeniero de mezcla y compositor.

Fue nominado a ‘Productor del año’ en los Latin Grammy y anteriormente ya había trabajado con la ex de Christian Nodal para el álbum Nena trampa. En una entrevista con Siéntese quien pueda, dijo: “Es puramente trabajo, estamos colaborando en su próximo álbum. Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas, y bueno, yo que soy más bajo perfil, la verdad que no sabía eso, lo que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia”.