Cazzu reapareció tras boda de Ángela Aguilar y Nodal. ¿Despechada?

La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido unas de las más polémicas del mundo de la farándula en México y, además, le ha dado la vuelta a varios países de Latinoamérica, entre ellos, Colombia y Argentina.

Los intérpretes de Dime cómo quieres sorprendieron al confirmar su romance cuando apenas hace unas semanas se había conocido la ruptura de Nodal con Cazzu, la madre de Inti, su primogénita. Según se rumoró en redes sociales, el artista le habría sido infiel a su expareja con la hija de Pepe Aguilar, razón por la que recibió fuertes críticas en sus redes.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Fotografía por: Instagram @angela_aguilar_

No obstante, eso no quedó ahí. La semana pasada, específicamente el 24 de julio, se filtraron fotos en diferentes plataformas digitales del matrimonio de Christian con Ángela Aguilar, noticia que conmocionó al entretenimiento. Muchos afirman que fue algo apresurado, pues, aparentemente, llevaban menos de dos meses juntos.

¿Qué piensa Cazzu de la boda de Nodal y Ángela Aguilar?

Desde que se hizo público el romance de los cantantes, los internautas se han estado preguntando qué piensa Cazzu al respecto. Sin embargo, hasta el momento, la también artista ha preferido guardar silencio y se ha dedicado al cuidado de su hija.

No obstante, en las últimas horas se filtró un video en redes donde se observa a la cantante interpretando el tema Como la flor de Selena Quintanilla, que dice: “Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marcho hoy, yo sé perder; pero Ah-ah, ay cómo me duele, a ah-ah, ay cómo me duele”.

Los usuarios en redes han dejado sus comentarios, algunos se preguntan si el video es reciente o si, por el contrario, es de hace varios meses. Lo cierto es que algunos aseguran que se le ve un rostro triste: “preciosa, pero se ve triste”, “se nota la tristeza”, “es como una indirecta para Nodal”, “se la está dedicando a su ex”, “reconoció que perdió”, “se ve que está afectada”.

Por ahora, Julieta Emilia, como es su nombre de pila, no ha hecho ningún pronunciamiento oficial.

¿Nodal se escondió de Cazzu?

En redes sociales se rumora que, en medio de su luna de miel, Nodal habría cancelado un concierto que tenía preparado en Argentina el próximo 14 de agosto en el Movistar Arena. Aunque no se ha hecho el anuncio oficial de la cancelación, en la página del estadio ya no aparece el evento, por lo que se presume que ya no se realizará.

“Tras haber dejado a Cazzu y a su hija Inti para casarse con Ángela Aguilar, el fandom de la ‘Reina del Trap’, ya no quiere a Christian Nodal. Lo hicieron evidente luego de que inundaran un posteo del Movistar Arena de Argentina, anunciando la fecha, con comentarios poco cordiales para el exponente mexicano. Por lo que, al parecer, el ‘boicot’ convocado por el fandom de Cazzu el pasado Junio, habría surtido efecto”, mencionó TV Azteca.