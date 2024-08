¿Cazzu quiso abortar a su hija Inti porque no amaba a Nodal?: “Es muy delicado”

La noticia de la ruptura de Nodal y Cazzu no fue precisamente la que sorprendió al mundo del entretenimiento. Lo que realmente impactó a los seguidores fue que, a los pocos días, el artista mexicano confirmó su romance con Ángela Aguilar, con quien contrajo nupcias el pasado miércoles 24 de julio.

A través de sus redes sociales, la nueva pareja del entretenimiento ha demostrado estar muy enamorada. Por esos días se encuentran de luna de miel y en las diferentes plataformas digitales se ha filtrado varias fotografías. Aunque han recibido múltiples críticas por su relación, los intérpretes de Dime cómo quieres han preferido hacer caso omiso y disfrutar de su matrimonio.

¿Cazzu no quería ser mamá?

Recientemente, se conoció que, tras la ruptura, Nodal y Cazzu iniciaron un pleito legal por la manutención de Inti, su primogénita. De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, Cazzu estaría pidiendo 2 millones 400 mil pesos mensuales al intérprete de De los besos que te di, para la alimentación y gastos de la niña.

Sin embargo, Nodal habría logrado, junto con su equipo legal que la mensualidad se redujera a 123 mil pesos. “No está tan contenta porque ella solicitó 2 millones 400 de pensión mensual y el juez y los abogados de Nodal interpusieron recursos y lo autorizado fue 123 mil pesos mensuales porque consideraron que eso cubre todos sus gastos”, contó la periodista mencionada anteriormente.

Nodal y Cazzu. Fotografía por: Getty Images

Ahora, unas nuevas revelaciones sobre Julieta Emilia, su nombre de pila, han dividido opiniones en redes sociales. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, del programa Chisme no like, cuando la argentina se enteró que estaba embarazada, supuestamente quiso abortar a su bebé, pues no amaba a Nodal.

“Nodal nunca se enamoró de Cazzu, pero Cazzu sí le hizo mucho bien a él. Creo que tampoco Cazzu amaba a Nodal. Vino la niña que recuerden que dicen que Cazzu se quería sacar a Inti y quien no quiso abortar fue Nodal, él jamás lo hubiera permitido que Inti no venga a este mundo por su religión católica. Nodal es papá a los 24 años, de hecho, los vecinos dicen que él siempre decía que quería ser padre a esa edad”, mencionó el periodista.

De igual manera, agregó: “esto es muy fuerte porque la verdad es así, cuando Nodal y Cazzu se enteran que Inti ya estaba en el útero, Cazzu planteó la idea que era muy joven, que era cantante, que no era el momento y fue la que planteó la idea de abortar. Por eso cuando veo a Cazzu que se hace la víctima con la niña, no está bueno. Esto es muy delicado, pero sí es cierto, lo sabemos de muy buena fuente. Cazzu fue muy invasora con la familia de Nodal”.

Los comentarios no se han hecho esperar: “Cazzu ya tiene su edad como para que la obliguen...ella lo hizo porque quiso”, “ese Nodal no quiere a nadie”, “no creo nada eso Cazzu se ve más feliz y más con lo que Dios le mandó”, “así hablen mal de Cazzu, los hechos demuestran lo contrario a lo que dicen ustedes”.