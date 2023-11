La bogotana Catherine Siachoque inició su carrera actoral en 1995, con la serie Sobrevivir, donde interpretó a Perla. La también bailarina desarrolló desde ese momento, una carrera ininterrumpida, que incluye producciones como La sombra del deseo, donde compartió con Amparo Grisales, Las Juanas, telenovela donde interpretó a Juana Caridad y trabajó con Miguel Varoni, quien se convertiría en su esposo, La guerra de las rosas, La Venganza y Sin Senos no hay Paraíso, donde personificó a doña Hilda. Además de su talento en las artes escénicas, la actriz de 51 años es muy halagada por su belleza.

Recientemente, a través de sus redes sociales, María Alexandra Catherine Siachoque compartió con sus seguidores en redes sociales la noticia de su cambio de look. Desde la peluquería, y acompañada de Enrique Guzmán, su estilista de confianza, contó, en video, que estaba cansada de verse igual y de llevar, durante meses, el mismo color de cabello.

El nuevo look de Catherine Siachoque

El experto en belleza señaló que haría algunas iluminaciones a la larga cabellera de la villana . En efecto, el estilista hizo un procedimiento para que el cabello de Catherine quedara color avellana.

Antes de aplicar los tratamientos, la actriz manifestó su preocupación por el cambio de color, pues pasaría de un negro intenso a una especie de rubio, un proceso que podría maltratar su cabello severamente. El especialista, sin embargo, prometió cuidarlo y no permitir que algo negativo le ocurriera.

Tras algunas horas de trabajo, la recordada Lys Antoine, de Oscuro Deseo, la serie de Netflix, mostró feliz el resultado. “Yo no me imaginé que de una vez iba a quedar así, estaba negro. Amo, amo, divino, me encanta que sigue siendo oscuro, no pierdo el aire latino, amo. Volví”, dijo emocionada.

Los comentarios de la publicación se mezclaron entre halagos y críticas. Mientras algunos señalaron que ya estaba ‘muy mayor’ para ese estilo de cabello, otros admiraron su versatilidad para cambiar de look siempre que quiere.

“¿Y qué color viene cuando le salgan canas? Ese pelo largo a su edad ya no es elegante, pienso yo”, “Ella no envejece, la veo desde mi niñez”, “Se ve bien viejita sin maquillaje, los ojos todos chiquitillos, será la costumbre que solo repelladas las mira uno”, “Usted es una de la pocas actrices que no cambio tanto a lo largo de los años”, “Uy irreconocible sin maquillaje, casi no doy”, comentan algunos internautas.