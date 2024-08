Caterin Escobar, de ‘Las muñecas de la mafia’, alardeó a su nuevo amor ¿Quién es?

Caterin Escobar es una actriz que goza de amplio reconocimiento entre el público colombiano gracias a su trabajo en reconocidas producciones, como Las muñecas de la mafia, Las hermanitas Calle, Café con aroma de mujer, Te la dedico, La selección, Nuevo rico nuevo pobre, entre otras.

Sin embargo, en horas recientes la caleña de 44 años se convirtió en noticia por temas ajenos a su vida profesional.

Caterin Escobar, actriz colombiana, es madre de dos hijos llamados María José Ríos y Matías Velásquez. Fotografía por: Arturo Rodriguez

Caterin Escobar, de ‘Las muñecas de la mafia’, tiene nuevo novio

Por medio de una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz vallecaucana se mostró muy acompañada por un hombre que, al parecer, sería su nueva pareja.

Aunque por ahora no se tiene mayor información sobre el novio de Caterin Escobar, la imagen deja en evidencia que se trata de un hombre de cabello oscuro y con varios tatuajes en su cuello y espalda.

Cabe recordar que esta no es la única imagen que la protagonista de Las muñecas de la mafia sube a redes sociales junto a este misterioso hombre, aunque sí la primera en que se muestran tan cercanos.

“Me alegra mucho que te hayas dado una nueva oportunidad en el amor”, “esta mujer tan bella debe tener muchos pretendientes”, “no lo conozco, pero quiero que sepa que lo envidio porque ella siempre ha sido mi amor platónico” y “¿cómo así que la mujer de mi vida tiene nuevo novio?”, fueron algunos de los comentarios que desató el posteo.

¿Quién es el exesposo de Caterin Escobar?

Es clave mencionar que la actriz de estuvo casada por más de 10 años con el actor Tommy Vásquez, con el que inició una relación amorosa en 2008. Producto de este amor, cuya ruptura se anunció en marzo de 2021, nació Matías Velásquez Escobar.

“Caterin es la mujer que más he amado en toda mi vida y le deseo solamente cosas buenas. Además, es la madre de mi hijo y fue la persona que me dio el tesoro más preciado que yo tengo (...) el hecho que no estemos juntos, por ‘x’ o ‘y’ motivo, no quiere decir nada ¡Imagínate yo volverme enemigo de la madre de mi hijo, jamás! Tenemos una muy buena relación, ella tiene sus cosas y yo tengo las mías, todo en pro de ‘Mati’ y de mantenerlo en un buen ambiente”, expresó Tommy Vásquez sobre su antigua relación con Caterin Escobar.