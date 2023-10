Casi roban a ‘influencer’ colombiana en México: pagó mil dólares por un taxi

Durante el domingo 29 de octubre se desarrolló la jornada del Gran Premio de Fórmula 1 en México. El evento tuvo como invitadas a varias celebridades del mundo del espectáculo, incluyendo a importantes figuras de las redes sociales. Aunque el evento se desarrolló con tranquilidad, una situación en particular hizo que un agradable día tomara un sabor agridulce para una de las asistentes.

Se trata de la influenciadora colombiana Sara Orrego. La joven antioqueña reveló que vivió un incómodo y peligroso momento cuando un conductor de taxi intentó engañarla. De acuerdo con lo que mencionó en un video que subió a su cuenta de TikTok, pidió aquel servicio de transporte para llegar hasta el evento. Al pagarle, se dio cuenta de algo raro en su cuenta de ahorros.

@saraorrego__ Me robaron! Mucho cuidado cuando vayan a pagar con tarjeta 😤 no supero esto! Tengo mucha rabia, ahorita les cuento bien como termino esto. ♬ original sound - Sara Orrego

Intentaron robar a Sara Orrego en México

De acuerdo con el relato de la también modelo, el conductor del taxi le cobró una exagerada cantidad de dinero por llevarla hasta el lugar del evento.

“Estamos en Ciudad de México, acabamos de tomar un taxi pjorque venimos a la Fórmula 1 y el señor me acaba de cobrar 1.000 dólares en mi tarjeta de crédito. O sea, sí no me llega un mensaje de Bancolombia no pasa nada. Me tocó llamar a la Policía para que hiciera algo porque este señor me quería cobrar 1.000 dólares (un poco más de un millón de pesos al cambio de hoy)”, mencionó la creadora de contenido de 26 años.

La joven antioqueña mostró, en el video, cómo confrontó al taxista, que, luego de la llamada de colombiana a la policía, le devolvió el dinero. “El señor nos acaba de devolver la plata en efectivo. Parece que lo van a dejar ir como si nada, pero pues hizo un robo”, comentó mientras veía al hombre subirse a su carro.

La influenciadora usó su cuenta de TikTok para denunciar el hecho. Tuvo que denunciar al conductor ante la policía mexicana. Fotografía por: Archivo Particular

Sara Orrego llamó la atención de Bad Bunny

En el 2022, Sara Orrego llamó la atención de Bad Bunny por el contenido que publica en sus redes sociales. Cuando se disponía a ir a uno de los conciertos que ofreció ‘el conejo malo’ en Colombia, la modelo subió un video usando un vestido negro.

Una de las seguidoras de Sara comentó el video y mencionó que si el cantante puertorriqueño la veía, se enamoraría de ella. Para sorpresa de Sara y de su fanática, el intérprete de Dákiti contestó al comentario y mencionó: “yo creo lo mismo”.