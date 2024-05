Caro Soto y Catalina Gómez de ‘Día a Día’ hicieron lujoso viaje con buena compañía

Este fin de semana, Colombia celebró el ‘Día de la Madre’. En redes sociales, miles de familia publicaron cómo pasaron ese día tan especial al lado de las mujeres que han dado vida.

Te puede interesar: ¿'Papillentes’ pillados pateando la ropa de Martha Isabel Bolaños en LCDLF?

¿Dónde estaban Carolina Soto y Catalina Gómez?

Los famosos no fueron la excepción. Las presentadoras de Día a Día, Carolina Soto y Catalina Gómez, se fueron junto con sus esposos y sus hijos para Curazao, para conmemorar el ‘Día a la Madre’ y el cumpleaños de la caleña, mamá de Valentino y Violeta, quien es nuestra más reciente portada de la revista impresa.

En su cuenta de Instagram donde tiene 3,6 millones de seguidores, Soto posteó un reel de fotos donde se ve disfrutando de la playa con sus seres queridos. “Fin de semana de celebración 🥳 en la playa con buena compañía. Mis niños y mi esposo para que más😍 gracias por estos días tan maravillosos”, escribió.

Por su parte, Catalina Gómez también mostró lo bien que la pasó junto a su familia y amigos. “Una mamá muy feliz, agradecida, consentida y llena de amor”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Los internautas han dejado sus comentarios felicitándolas por la amistad que tienen y por compartir juntas esa fecha tan especial. “Admiración para esta familia Dios bendiga su hogar”, “me encantan estas dos familias. Dios los bendiga, irradian amor, paz, sencillez. Dios bendiga a sus hogares”, “hermosos todos”, “Dios los continúe bendiciendo, muchas felicidades se lo merecen”.

¿Cuántos años cumplió Carolina Soto?

La presentadora, modelo y empresaria nació en Cali, Valle del Cauca, el 12 de mayo de 1985. Cumplió 39 años y es madre de Valentino y Violeta, fruto de su matrimonio con Germán González, un Ingeniero mecánico y empresario con quien lleva casada más de 10 años.

En sus redes sociales, la presentadora de Día a Día presume lo enamorada que está. Además, en varias oportunidades se ha referido al apoyo que el padre de sus hijos le da en cada uno de sus proyectos personales y profesionales.

Vea también: Carolina Soto, de ‘Día a Día’, revela cómo su hijo casi muere “No sabía qué hacer”

¿Por qué el esposo de Carolina Soto no tiene redes sociales?

La presentadora es quien publica muchos detalles de su vida familiar. Sin embargo, su esposo Germán no tiene ninguna red social, por lo que a muchos seguidores se les ha hecho un poco extraño, pues, generalmente, hoy en día casi todas las personas tienen un perfil en cualquier red.

En su Instagram, en una oportunidad Carolina explicó el motivo por el cual su esposo no aparece en redes. “Mi esposo alguna vez tuvo redes sociales, y decidió cerrarlas antes de que nacieran nuestros hijos, porque sentía que estaba dedicando mucho tiempo a las redes, y para él no significaba mucho, porque él no trabaja en entretenimiento ni nada, entonces decidió cerrarlas”.