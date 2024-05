Carolina Soto se llevó amarga sorpresa por destrozos en su apartamento ¿Qué pasó?

Luego de la emisión del 29 de mayo en Día a Día, la presentadora Carolina Soto llegó a casa y se encontró con una escena que protagonizó uno de los integrantes de su casa.

No es la primera vez que Carolina Soto tiene problemas en su apartamento. Fotografía por: Instagram Carolina Soto

¿Qué pasó con Carolina Soto?

Resulta que la vallecaucana compartió, a través de su cuenta de Instagram, una serie de historias por medio de las cuales mostró que las paredes de su apartamento fueron destrozadas.

La culpable de este daño fue Matilda, una de las mascotas que tiene en casa y que, una vez más, rasgó el papel que cubre los muros de la propiedad.

“¿Qué hiciste, por qué estás escondida? ¿Ah? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me dañaste las paredes, más de lo que estaban? ¿Ah? ¿Por qué? ¡Usted entiende, yo sé que sí! ¡Eso no se hace!”, dijo Carolina Soto al inicio de su grabación.

“Me terminó de dañar todas las paredes, todas, mira… Todo esto me lo arrancó. Hoy se levantó alborotada, más alborotada que nunca, no entiendo por qué… Lo que encuentra lo daña. Vea cómo me tiene la pared, el papel tapiz, me toca cambiar todo ese papel tapiz… Todo por culpa de Matilda”, concluyó la presentadora de Día a Día.

Ojo con las estafas a nombre de Carolina Soto

Por medio de su perfil de Instagram, la mujer de 38 años compartió la captura de pantalla de una página, con cuentas en Facebook y otras plataformas, para estafar incautos.

Según se observa, ‘Publicidad con Coraline’ utiliza fotos de Carolina Soto, así como de sus familiares, como parte de una publicidad que ofrece falsos servicios para ganar dinero “de forma rápida y eficiente”.

Además, estos delincuentes cibernéticos se apoyan en inteligencia artificial para suplantar la voz e imagen de la presentadora de Día a Día. “Esa página está estafando personas con mi imagen y con inteligencia artificial. No caigan en nada que no sea de mis redes ¡Es falso! ¡Es una estafa!”, expresó la también modelo y empresaria en la noche del pasado 3 de marzo.