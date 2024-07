¿Carolina Soto se fue de ‘Día a Día’ de Caracol? Esta es la razón de su ausencia

Día a Día es uno de los programas de variedades favoritos de los televidentes. El programa es conducido por Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Cruz, Juan Diego Vanegas, Iván Lalinde, Campanita y Carolina Soto.

Cada vez que falta un presentador, los televidentes se preguntan los motivos y en redes sociales les escriben que los extrañan. No obstante, casi siempre, los conductores del matutino dan un parte de tranquilidad explicando los motivos de su ausencia.

Te puede interesar: Campanita reveló que podría perder su trabajo en ‘Día a Día’ por esta razón

Presentadores de 'Día a Día'. Fotografía por: Instagram Día a Día

¿Qué pasó con Carolina Soto?

La caleña Carolina Soto no ha estado esta semana en el programa, y aunque en el set han estado los demás presentadores, los televidentes la han echado de menos.

Soto es muy activa en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram donde tiene 3,7 millones de seguidores, publica lo que ocurre en su vida cotidiana, tanto en su área laboral como personal.

¿Por qué Carolina Soto no ha estado en ‘Día a Día’?

Durante estos días, ha estado en Europa junto a su esposo Germán González y sus hijos Valentino y Violeta, quienes se encuentran en vacaciones de mitad de año. Esa es la razón por la que ha estado ausente del matutino. Aunque se desconoce cuándo regresa, sus seguidores han estado al pendiente de cada cosa que publica.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La también modelo ha posteado fotos y videos mostrando las diferentes actividades que han realizado en familia, entre ellas, la asistencia a la presentación de Mbappe en el Real Madrid, ya que su hijo mayor es un aficionado al fútbol.

Sus seguidores no han dudado en comentar. Algunos la elogian por sus vacaciones, mientras que otros la critican. “Yo solo me pregunto, cuántas vacaciones se dan en el año los famosos. Y no me empiecen a decir ahora que envidiosa”, “la maravillosa oportunidad de viajar, vive todo lo bonito que puedas con tu bella familia”, “yo no sé, pero @caritosotooficial tiene un régimen especial tiene varias vacaciones al año”, “qué rico que disfrutes con tu familia”.

Algunos internautas también le han dejado mensajes diciéndole que la extrañan en el matutino de Caracol Televisión. “Haces mucha falta, ¿cuándo vuelves?”, “regresa pronto”, “no es lo mismo sin ti”, “hacen falta tus ocurrencias”, “el programa no es igual cuando tú no estás”, “Carolina disfruta tus vacaciones, pero vuelve pronto”.