Carolina Soto sacó corriendo a un intenso admirador: “Mija, levanté extranjero”

Luego de varios días en vacaciones, Carolina Soto regresó a Colombia del viaje que realizó por Europa en compañía de su esposo e hijos. Sin embargo, tras su regreso del ‘viejo continente’ vivió una inesperada experiencia.

Carolina Soto estuvo ausente de 'Día a Día', por lo que, tras su regreso, los televidentes le enviaron cálidos mensajes de bienvenida. Fotografía por: Instagram Carolina Soto

El intenso pretendiente al que Carolina Soto sacó corriendo

Por medio de sus historias en Instagram, la estrella del canal Caracol compartió el relato del momento en que, luego de cenar junto a su familia en un restaurante de Bogotá, un hombre extranjero aprovechó que el esposo de la presentadora estaba ocupado para coquetear con ella.

“Cuando estábamos en el restaurante, mi esposo se fue a llevar a los niños al baño y yo les dije que los esperaba afuera con las perras, entonces las llevé al parque de la 93. Allá se me acerca un extranjero, que no sé de dónde era porque no le descubrí el acento, y me dice: ‘Hola, estás muy ‘nice’ y yo me corrí”, explicó Carolina Soto.

“Luego me dijo: ‘Lo que pasa es que apenas llegué al país y no conozco gente’; pero él no había terminado de hablar cuando yo le dije que mi esposo ya no demoraba en llegar ¡Qué risa!, porque yo no le respondí nada a lo que me estaba diciendo, sino que mi reacción fue solo decirle: ‘tengo esposo’. Entonces cuando yo le dije eso, él solo se despidió y se fue”, concluyó entre risas.

¿Quién es Carolina Soto?

La mujer de 38 años inició su carrera como modelo y luego se dedicó al periodismo, especializándose en el entretenimiento y la farándula. Esto le permitió trabajar en varios medios de comunicación, como el canal RCN, donde fue presentadora del informativo. Luego de eso se fue al Canal 1, pero al poco tiempo cambió de casa y llegó a Caracol Televisión.

Además de su faceta como presentadora y figura de redes sociales, la vallecaucana es madre de dos hijos Valentino, un niño de 6 años, y Violetta, quien llegó al mundo en agosto de 2018. Estos pequeños, que son su adoración, nacieron fruto de su matrimonio con el empresario Germán González, con quien se casó el 7 de septiembre de 2013 en la ciudad de Cali.

Carolina Soto es amante de compartir con sus seguidores en redes sociales los momentos más importantes de su vida familiar y profesional, por lo que muchos la admiran y consideran una mujer exitosa, feliz y agradecida.