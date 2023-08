Carolina Soto, de ‘Día a Día’, mostró los daños que el temblor causó en su casa

El 17 de agosto fue un día bastante movido por varios temblores en Colombia y decenas de celebridades documentaron, a través de redes sociales, cómo vivieron los movimientos telúricos. Tal y como lo hizo Carolina Soto, presentadora de Día a Día.

La caleña de 38 años le mostró a su comunidad de seguidores que el sismo causó varios estragos en su casa, ubicada en el piso 19 de un edificio en Bogotá.

Soto estaba sola en casa cuando todo ocurrió Fotografía por: Instagram @caritosotooficial

“Todos los cajones se abrieron, se cayeron las materas, se cerraron las puertas y, en mi closet, se salieron hasta los pantalones”, escribió Carolina Soto como descripción a su publicación.

Posteriormente, la conductora de Día a Día compartió unas historias de Instagram, por medio de las cuales relató los tensos momentos que vivió, sobre todo, cuando sintió el primer temblor, el más fuerte de todos.

“¡Qué susto! Gracias a Dios no pasó a mayores, pero nunca en la vida había pasado todo esto (...) Hay cosas que asustan más que otras, pero yo estuve un poco más tranquila porque mis hijos estaban en el colegio cuando todo pasó. Allá no están rodeados por edificios ni nada y los evacuaron a la cancha principal, según nos comentaron después”, agregó.

La comunidad de seguidores de Carolina Soto no tardó en reaccionar a las imágenes, y aunque manifestaron que lamentan los daños materiales, celebraron que la presentadora y su familia no hayan sufrido mayores afectaciones.

“Gracias a Dios por las familias que hoy, después de todo esto, continúan reunidas en la mesa”, “me alegra que tus hijos no hayan sentido ese temor”, “si yo lo sentí fuerte en un piso 8, no me imagino en el 19″ y “me alegra mucho que todos estén bien, les mando un abrazo”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Ana Karina Soto, molesta por comparaciones con Carolina Soto

La presentadora de Buen día Colombia contó que ha recibido muchos comentarios negativos de algunos usuarios, luego de contar en redes sociales que, en compañía de su esposo Alejandro Aguilar, quiere comprar una casa de campo para descansar.

Incluso, según Ana Karina, ella y su pareja fueron comparados con Carolina Soto y su esposo, quienes compraron hace algunos meses una propiedad en el municipio de Villeta, Cundinamarca.

“Sí me afecta un poco porque son unos comentarios cargados de veneno. Sí, me duele. Por allá uno de ustedes diciendo que el esposo de Carolina Soto sí trabaja ¡Alejandro también trabaja! (...) De verdad, no entiendo qué puede tener una persona de esas en la mente y en su corazón para hacer un comentario de esos. Así como ustedes tienen metas e ilusiones, nosotros también, y dentro de eso está tener nuestra casita. Ojalá fuera una finca como la que tiene ‘Caro’, que la amo y la adoro con todo mi corazón y que también se la ha ganado a pulso”, concluyó al respecto.