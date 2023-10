Carolina Soto, de ‘Día a Día’, mostró la cita “infaltable” que tiene cada noche

Carolina Soto es una de las presentadoras de Día a Día, matutino del canal Caracol que se transmite de lunes a viernes. Esta labor le ha hecho merecedora de un gran reconocimiento que se refleja a través de redes sociales, en las que cuenta con millones de seguidores.

Justamente, fue a través de Instagram que la caleña les mostró a sus seguidores un detalle de su vida íntima.

Carolina Soto abrió su intimidad y la expuso ante sus miles de seguidores

La cita “infaltable” que Carolina Soto tiene cada noche

Por medio de una historia, que compartió la comunicadora en la noche del 30 de octubre, su comunidad de fanáticos reafirmó que es una mujer muy católica y devota, pues suele agradecer y encomendarse cada noche a la Virgen María.

De hecho, tiene una imagen de esta deidad encima de un altar en el que ora cada noche, lo que calificó como su “cita infaltable” antes de irse a la cama.

Las reacciones a la publicación de Carolina Soto no se hicieron esperar y fueron decenas de mensajes los que le enviaron a la presentadora, en los cuales la felicitaron por exponer su religión con orgullo.

“Aprecio mucho a las personas que no temen ni se avergüenzan de su fe”, “desde que te sigo también he empezado a hacer el rosario cada noche y siento mucha paz”, “este es un ejercicio de paz que todos deberíamos hacer antes de irnos a dormir, independientemente de la religión que profesemos” y “ahora me caes mucho mejor”, fueron algunos de los comentarios.

La historia de Carolina Soto

La vallecaucana de 38 años inició su carrera como modelo y luego se dedicó al periodismo, especializándose en el entretenimiento y la farándula. Esto le ha permitido trabajar en varios medios de comunicación, como el canal RCN, donde fue presentadora del noticiero. Posteriormente, llegó al Canal 1 y al poco tiempo cambió de casa y se fue a Caracol Televisión.

Además de su faceta como presentadora y figura de redes sociales, Carolina Soto es madre de dos hijos: Valentino, de 6 años, y Violetta, quien llegó al mundo en agosto de 2018. Estos pequeños, que son su adoración, nacieron fruto de su matrimonio con el empresario Germán González, con quien se casó el 7 de septiembre de 2013 en la ciudad de Cali.

Carolina comparte con sus seguidores en redes sociales los momentos más importantes de su vida familiar y profesional, demostrando que es una mujer exitosa, feliz y agradecida.