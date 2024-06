Carolina Ramírez rompió el silencio sobre su separación. Confirmó que tiene novio

El pasado 2 de mayo, revista Vea confirmó la separación de Carolina Ramírez y su esposo Mariano Macaleinik, después de 14 años de matrimonio. La actriz de La reina del flow y La hija del mariachi siempre ha sido muy reservada con su vida privada; sin embargo, en algunas oportunidades mostraba a través de sus redes sociales lo enamorada que estaba.

Carolina Ramírez y su exesposo Mariano Bakaleinik

¿Por qué se separaron Carolina Ramírez y su esposo Mariano Bacaleinik?

En una reciente entrevista con el programa Lo sé todo, la actriz rompió el silencio y reveló algunos detalles de su separación. “Estábamos esperando a dar la noticia con esta tranquilidad, con esta paz y sin tanto dolor. Las cosas también tienen una fecha y duran lo que tienen que durar. Tengo la tranquilidad de todo esto porque hubo mucho amor”, aseguró.

Aunque no reveló el motivo que los llevó a la ruptura, sí dejó en claro que quedaron en muy buenos términos. “Nosotros teníamos una relación cordial y respetuosa. Somos dignos de la relación que tuvimos porque pudimos darle fin de alguna manera muy amorosa a este proceso. Yo me siento muy orgullosa del hombre que me casé. Ahora que no estamos juntos, no hay golpes bajos, mezquindades, no fue una separación por una deslealtad de alguno de los dos. Tenía que durar lo que tenía que durar”, afirmó la actriz.

Muchos de sus seguidores han lamentado su ruptura. “Se le ve la tristeza en sus ojos” “qué pesar, se amaban mucho”, “aún tiene dolor en su corazón, quizás no quería, pero pues tocó la separación”, “se le nota el dolor”, se lee en redes sociales.

Carolina Ramírez tiene nuevo novio. También es argentino

Aunque se desconoce hace cuánto Carolina y Mariano se separaron, la actriz le confirmó al mencionado programa que se dio una nueva oportunidad en el amor, con otro argentino.

“No hay cosa más hermosa que el amor, hay que estar abierto y por el amor hay que jugársela. Ahora tengo novio, de hecho. Me divierto, estoy feliz, es un bello argentino, me encanta y lo mejor es que no me detengo en dramas con él”.

La actriz no reveló la identidad del hombre que conquistó su corazón, pero sus seguidores se han puesto en la tarea de revisar sus redes sociales para ver si encuentran al afortunado.

¿Quién es Mariano Macaleinik, exesposo de Carolina?

Mariano es un reconocido empresario argentino, quien se ha destacado en su faceta como productor teatral. Es dueño de Casanovas Producciones y es conocido por su trabajo en las obras Toc Toc y Burundanga.