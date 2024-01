Carolina Gómez contó que un joven intentó conquistarla: “podría ser tu mamá”

Carolina Gómez ocupó el segundo lugar en el concurso de belleza Miss Universo en 1994. Con un vestido brillante del diseñador Alfredo Barraza, la caleña dejó sin aliento a quienes apostaban por ella para quedarse con la corona que la catalogaría como la mujer más hermosa del mundo.

No ganó, pues el título se quedó en manos de Sushmita Sen, la representante de India, sin embargo, el nombre de la colombiana quedó en la memoria de sus compatriotas.

Puedes leer también: Ella es la novia de Manuel Turizo, con quien festejó la llegada del 2024

En la actualidad, Carolina no solo es recordada por su participación en el certamen de belleza, sino también por su trabajo como actriz en la pantalla chica, gracias a producciones como La viuda de la mafia o La venganza de Analía, y por su actividad en redes sociales donde comparte tips de bienestar, belleza y salud.

Carolina Gómez habló de cuando un joven intentó conquistarla

Recientemente, la celebridad de 49 años contó, en una entrevista con la periodista española Eva Rey, una divertida experiencia que vivió en un bar cuando un hombre mucho menor que ella intentó invitarla a salir.

“Bueno, por ejemplo, un día estaba en una barra (de un bar), y de pronto, alguien se acercó (...) yo estaba pidiendo un trago y alguien se acercó a pedir su trago y tal cosa, y como que me empujó, sin culpa, o lo que sea, y había ahí como una especie de flirting (coqueteo) (...) y yo, ‘hola, cómo estás, bien, ah bueno’ (...) empieza la conversación (...) yo lo miraba y decía, ¿Y este niño cuántos años tiene? (...) yo de pronto me quedo mirándolo y le digo, ‘oye, gracias, me voy’, y me dice, ‘oye, ven, pero no te gustaría darme tu teléfono’ (...) y le digo yo, ‘mi amor, yo puedo ser tu mamá’ (...) Gracias, me subiste la autoestima un montón, pero realmente no me parece apropiado”, relató entre risas.

Te puede interesar:¿Bad Bunny pasó el Año Nuevo con Kendall Jenner? Su voz quedó en video

En su historia mencionó que el hombre que se le acercó tenía menos de 32 años. Por ahora, Carolina, a quien pronto veremos en La Venganza de Analía 2, sigue disfrutando de sus vacaciones y comparte imágenes de estos momentos en sus redes.