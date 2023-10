Carolina Gaitán conoció a Shakira. Demostraron que la sabrosura está en Colombia

Shakira es una de las figuras más populares de la música en el mundo. La barranquillera, que se separó el año pasado de Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha, ha sido noticia permanente por esta situación, pero también por los lanzamientos que ha hecho después de su ruptura, pues todos se convirtieron en éxitos.

Siendo una de las cantantes más cotizadas a nivel mundial, cualquier persona que haya seguido su carrera quisiera tener la oportunidad de conocerla. La cantante y actriz Carolina Gaitán, fan de la intérprete de El jefe, tuvo la oportunidad de tener un encuentro con ella, y en sus redes sociales compartió imágenes del emotivo momento.

También puedes leer: Karol G borró definitivamente su tatuaje de Anuel, ¿Qué se hizo?

“Cuando estaba en el colegio oía todo Antología para adelante y para atrás sin parar, cantaba Dónde estás corazón hasta que mis papás no daban más, me aprendí todos sus trabalenguas y hoy dibujamos un corazón juntas con las manos, me parece mentira. Gracias por leerme bellezuras. Les quería compartir este momento. Por si las dudas, ellas es una buena onda total. Fue un momento muy bello junto a la tremendísima Shakira. Besotones vuelan”, redactó la oriunda de Villavicencio al lado de una fotografía en la que se le ve posando con su ídolo musical.

Así fue el encuentro de Shakira y Carolina Gaitán

Carolina se encontró con Shakira para acompañarla en una jornada de grabación, así mismo, preguntarle por cosas que ella considera muy colombianas. “Te quiero contar que estuve buscando la sabrosura colombiana por todo Barcelona, y hay un unísono por parte de todas las personas que entrevisté y es que la sabrosura colombiana sí está en Barcelona porque Shakira está en Barcelona”, le dijo Carolina a Shakira.

En la charla, Shakira reveló que el género musical colombiano que más la hace bailar es el chandé, y que una de las cosas más divertidas de su país es la forma en la que las personas usan múltiples palabras y expresiones para saludar. “Quihubo, cómo estás, cómo te va (...) el multisaludo”, dijo la celebridad entre risas.

Te puede interesar: Hija de Andrea Valdiri impacta con fotos. La comparan con Kendall Jenner

Carolina, a nombre de los colombianos, le entregó a Shakira una caja de regalo llena de objetos característicos de su ciudad natal, entre ellos, una marimonda, personaje característico del Carnaval de Barranquilla. También le obsequió un paquete de papas de pollo que, según Carolina, transportarían a Shakira a su niñez.