Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron captados en un evento. ¡Imágenes!

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque conformaron una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Duraron 14 años juntos y fruto de su amor tuvieron dos hijos, Matías y Salvador.

En el 2022, la presentadora de Día a Día y el actor de Perfil falso anunciaron su separación, luego de varios meses de rumores de una crisis matrimonial. Aunque se especuló que se había tratado de una supuesta infidelidad, esa información fue desmentida por los dos, quienes aseguraron que el amor se había transformado.

Pese a que ya no están juntos, la expareja sigue compartiendo algunos eventos especiales como los cumpleaños de sus hijos, e incluso, algunas fechas importantes de diciembre, dejando en evidencia, que quedaron como buenos amigos, por el bienestar de Matías y Salvador.

Meses después de la ruptura, Carolina inició un romance con Jamil Farah, de quien se ha mostrado muy enamorada. Llevan juntos más de un año y aunque al principio los criticaron por la diferencia de edad, ahora cuentan con un gran número de seguidores que los apoyan.

¿Qué hacían Carolina Cruz y Lincoln Palomeque en el mismo evento?

En las últimas horas, se viralizaron unas imágenes en redes sociales donde se observa a Carolina Cruz y Lincoln Palomeque en un evento público en Bogotá.

A través de sus redes sociales, el actor dijo: “Estoy en un evento que me invitaron al lanzamiento de la campaña ‘Manejemos juntos’ de Chevrolet. Acabó de salir de este evento y quiero decirles que me voy gratamente sorprendido porque es una marca que siempre nos ha acompañado, pero como viene más presente que nunca, con nueva tecnología es un tema que me impresiona mucho”, afirmó.

Lo que llamó la atención es que la presentadora de Día a Día también estaba allá. Aunque no se mostraron tan cercanos, sí dejaron en evidencia la relación cordial que tienen y posaron para varias fotografías junto con otros personajes de la farándula colombiana.

En varias oportunidades, Carolina ha explicado cómo se distribuyen el tiempo para que cada uno comparta con sus dos hijos. Tras el evento de anoche, hoy Palomeque está con los niños, así lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram, donde tiene 4,3 millones de seguidores.