Carolina Cruz tiene nuevo proyecto: “a la gente le gustó”, ¿se va de ‘Día a Día’?

Todas las mañanas por Caracol Televisión, los televidentes disfrutan de las ocurrencias de Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero y Catalina Gómez en Día a Día.

Día a Día. Fotografía por: Instagram Día a Día

Además de ser compañeros, los presentadores son muy buenos amigos, razón por la que siempre comparten la felicidad del otro, así como ocurrió recientemente cuando Carolina Cruz dio a conocer un nuevo proyecto que la tiene muy feliz.

Carolina Cruz estrenó su podcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’

El pasado viernes en la noche, la vallecaucana publicó el primer capítulo de su nuevo podcast titulado Mi mundo, mis huellas, mi verdad, donde recordó un momento de su vida cuando fue acosada por una mujer que quería convertirse en hombre y que quería que la presentadora fuera su esposa.

En entrevista con su amiga y colega Catalina Gómez en Día a Día, la ex de Lincoln Palomeque contó algunos detalles de ese nuevo proyecto de su vida, que publicará cada 15 días, lo que quiere decir que no se irá del matutino de Caracol Televisión, sino que, lo hará de manera alterna:

“Llevamos muy poquitos días, ya estamos en el número 1, afortunadamente a la gente le gustó, son historias de mi vida, contadas de una manera muy fácil, muy entretenida, como si estuviera en la sala de mi casa hablando con muchos amigos”, dijo.

En ese espacio, como bien lo dijo la presentadora, se podrán conocer a profundidad algunos detalles de su vida, que tal vez, no ha revelado en ningún medio de comunicación ni en sus redes sociales. “Es un espacio íntimo donde me abro completamente para compartir mi verdad. Aquí, me sumerjo en lo más profundo de mi ser para contar mi historia de vida. Acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, donde la honestidad y la vulnerabilidad son los protagonistas”.

Carolina Cruz es elogiada por su nuevo proyecto

En sus redes sociales, la presentadora ha recibido muy buenos comentarios de sus seguidores. “Está súper el podcast”, “gracias por compartir tus historias”, “está muy bueno”, “Carolina, me gusta que este haciendo estos contenidos que permiten valorar más su personalidad y profesionalismo”, “esa naturalidad tuya para contar la cosas es única”, “me encanta que hayas decidido hacer este tipo de contenido. Es muy rico escucharte hablar”, “Caro me encantó este programa, creo que hace bien a que la gente sepa que no todo es color de rosa”, “qué chévere este espacio sobre todo porque tú has sido muy hermética con contar cosas de tu vida y por eso te persiguen te acosan y te inventan tantas cosas”.