Carolina Cruz sorprendió al pedir ayuda en sus redes sociales ¿Qué pasó?

Carolina Cruz es una presentadora con más de 7.6 millones de seguidores en Instagram, a quienes sorprendió con una inesperada publicación en la tarde de este 1 de julio, cuando acudió a estas personas por ayuda.

¿Qué pasó con Carolina Cruz y por qué pidió ayuda?

Resulta que la vallecaucana, quien hace parte del equipo de Día a Día y es reconocida también por su gran corazón, aprovechó la capacidad de sus redes sociales para hacer eco al mensaje de Vivi, una joven ecuatoriana con cáncer terminal que busca nuevas esperanzas de vida.

“Tengo un tumor de más de 10 centímetros localizado en mi pelvis, peor esto se pudo haber detectado hace 8 meses atrás, de no ser por la negligencia de los servidores del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). Actualmente mi cáncer está en etapa 4 y, por parte de Solca (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador), me desahuciaron y me dieron radioterapia para calmar el dolor, pero mis ganas de vivir son mucho más que eso”, se escucha decir a la paciente en un video que se ha vuelto viral en redes sociales.

“Busqué alternativas que me puedan brindar alguna solución, así que envié la biopsia de mi tumor a Florida, donde van a desarrollar un medicamento específico para mí y para que la quimio no siga matando mis células buenas. El objetivo de tener este medicamento es que podamos hacer que el tumor decrezca, pues se encuentra en una zona tan difícil de operar que aquí en Ecuador no lo pueden hacer. Necesito buscar una fundación en otro lugar que pueda operar este tumor sin dejar demasiadas secuelas en mí. Ayúdame difundiendo este video para así poder llegar una fundación que me pueda brindar esta ayuda”, concluye Vivi en su grabación.

Así como Carolina Cruz, personalidades de diferentes partes de América Latina se dieron a la tarea de compartir esta historia con la intención de procurar un destino distinto para esta joven paciente.

Carolina Cruz contó cómo conoció a Jamil Farah

En su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, la presentadora del canal Caracol contó la historia de la primera vez que vio al hombre con quien hoy comparte su vida amorosa.

“Yo no estaba esperando a nadie, es más, yo dije: ‘yo creo que voy a durar mucho tiempo sola’ porque después de una relación tan larga siento que no tengo tiempo para nada más”, aseguró la también modelo y empresaria.

Según Carolina Cruz, conoció a Jamil Farah en una fiesta a la que la invitaron unos amigos. Y aunque le llamó la atención a primera vista, no estaba tan convencida porque sabía que había una alta diferencia de edad entre ambos.

“Esto fue en diciembre de 2022, dije que no me iba a demorar, es más, me puse tacones porque me aburro y me canso, eso me va a obligar a las 10 de la noche a irme a mi casa (...) Llegué yo al lugar y veo yo a un pelado, a un pollo alto, calvo y con un gabán negro ¡Espectacular! (...) Yo lo miraba de lejos, ya no me daban los pies, pero tenía un motivo para aguantarme el cansancio. Fui y me hice al lado a bailar, para ver si me veía, pero el man súper parado en la raya, ni me volteó a mirar”, explicó.

“Me sale fulanito de tal te ha seguido. Veo la foto y es un calvo, era el mismo pollo de anoche, me meto a mirarlo y le di seguir. No pasó nada, días después subí una historia y él me mandó un fueguito”, agregó Carolina Cruz sobre su historia con Jamil Farah, quien la invitó a salir días después y hasta el sol de hoy no han dejado de hablar.