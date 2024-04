Carolina Cruz se puso romántica con su novio Jamil Farah. Esto le escribió

El noviazgo de Carolina Cruz y Jamil Farah es uno de los más comentados de la farándula en Colombia. Aunque la presentadora de Día a Día ha sido muy reservada al contar detalles de su nuevo romance, sí ha dejado en evidencia que está muy feliz y enamorada.

Carolina Cruz y Jamil Farah Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

El joven piloto, quien conquistó su corazón, ha realizado un par de publicaciones con ella, pero, hasta el momento, no ha concedido ninguna entrevista para hablar de su relación. En su cuenta de Instagram donde tiene 186 mil seguidores, ha publicado unas cuantas imágenes con Carolina y le ha dedicado amorosos mensajes.

Mensaje de Carolina Cruz a su novio Jamil Farah

La presentadora acostumbra a mantener informados a sus seguidores sobre lo que ocurre con su vida profesional y personal. Recientemente, publicó una historia en su perfil de Instagram dedicándole un romántico mensaje a su novio.

En el video que posteó, dice: “cuando eres la: ‘yo puedo sola’, y llega él: ‘lo sé, pero ya no estás sola’”. Junto a ese mensaje, agregó: “oye, tú”, y etiquetó a Jamil, refiriéndose que así llegó él a su vida.

En una pasada entrevista con la periodista Cristina Estupiñán para su programa Sinceramente Cris, la presentadora de Día a Día reveló que el piloto la ha apoyado en todos sus proyectos, que la entiende con sus hijos y cuando, quizá, no tiene el tiempo suficiente para dedicarle pues tiene mucho trabajo. “Mi prioridad siempre será mis hijos. A veces no nos vemos en dos semanas porque no tengo tiempo y mi prioridad son los niños y él lo entiende, es consiente, es tranquilo, estamos muy felices... Fue muy dulce, cariñoso, detallista y no hablo de detalles materiales, hablo con él y me oye en todo”, dijo.

En redes sociales, sus seguidores la han felicitado por haberse dado una nueva oportunidad en el amor y porque, según ellos, la ven tranquila y con mucha paz: “Se ve que es todo un caballero que bueno... yo me alegro mucho”, “lo más importante es que tú te sientas feliz, la envidia siempre corromperá el alma. Sigue adelante”, “qué linda Caro, la verdad que cuando uno está bien lo irradia, envidia de la buena, lo mejor es la paz mental. Felicitaciones”.

Carolina Cruz fue víctima de acoso

Hace unas semanas, la presentadora de Día a Día estrenó su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad. Allí relató una desagradable experiencia, cuando fue acosada por una mujer que quería ser hombre.

“Esto se empezó a tornar un poco más difícil porque la persona ya se había involucrado en una relación como si entre él y yo existiera una relación. Me llegaban cartas todas las semanas y después de un tiempo esa persona ya me llamaba como si fuera su esposa, me decía ‘esposa mía te amo, vamos a tener una familia, vamos a ser felices’. Con el tiempo logramos entender que ‘Cristian’ se llamaba Ana Lucía y que era una mujer que quería convertirse en ‘Cristian’. Me decía ‘quiero cambiarme de sexo por ti, quiero ser un hombre, quiero que seamos una familia’, ahí me comencé a asustar un poco, no por la sexualidad de la persona, sino porque siento que el acoso en cualquier situación no debería existir”, aseguró.