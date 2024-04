Carolina Cruz reveló cuánto lleva con su novio Jamil Farah: “no le veía futuro”

Carolina Cruz es una de las presentadoras de entretenimiento en Colombia más comentadas en medios de comunicación y redes sociales, no solo por el éxito de su carrera profesional, sino también, por lo que ocurre con su vida privada.

Carolina Cruz. Fotografía por: Instagram Carolina Cruz

La presentadora de Día a Día, el matutino de Caracol Televisión, fue tendencia cuando se separó de Lincoln Palomeque, el padre de sus hijos Matías y Salvador, con quien duró casi 14 años.

Meses después de su ruptura, la modelo vallecaucana se dio una nueva oportunidad en el amor y le abrió las puertas de su corazón a Jamil Farah, un joven piloto que supo cómo conquistarla.

¿Cómo inició la historia de amor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Aunque a través de su cuenta de Instagram donde tiene 7,6 millones de seguidores, la presentadora publica varios detalles de su vida; sin embargo, cuando se trata de un tema personal, prefiere ser muy reservada.

En las últimas horas, se publicó una entrevista realizada por la periodista Cristina Estupiñán en su programa Sencillamente Cris, donde se refirió a varios momentos importantes de su vida, entre ellos, cuando conoció a Jamil Farah, lejos de imaginarse que se convertiría en su pareja sentimental.

La periodista resaltó que Carolina está en un buen momento de su vida amorosa, así que no dudó en preguntarle sobre los detalles de cómo iniciaron su relación amorosa.

“Yo no le veía futuro porque obviamente la persona con la que estoy es menor que yo, entonces obviamente nosotros hemos crecido en una sociedad donde todo lo juzgan, lo señalan y lo critican, entonces nos enseñaron la fórmula machista que la mujer siempre tiene que estar con un hombre mayor y nunca jamás en la vida puede estar con un hombre menor”, comenzó diciendo.

Aunque nunca había tenido una relación sentimental con un hombre menor que ella, Carolina está feliz por lo que ha construido con el piloto. “Yo nunca había estado con un hombre menor, pues tuve un novio que me llevaba 10 años, pero de resto todos mis novios me llevaban 3, 2 o 1 año y ya, pero siempre mayores, entonces cuando yo empiezo esta relación la verdad es que no le veía mucho futuro porque yo decía ‘él es mucho menor que yo, seguramente no se va a encarretar, ni yo tampoco, pero me trata lindo, es demasiado especial conmigo, es un amor, es un bacán, entonces dije, me lo merezco, merezco una persona que me trate bien y que me quiera’. Eso no significa que las personas que he tenido antes no me han tratado bien ni me han querido, no significa que me hayan hecho infeliz”, aseguró.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Carolina Cruz y Jamil Farah?

Fue por redes sociales que se confirmó el año pasado que la presentadora de Día a Día estaba ennoviada con el joven piloto; no obstante, se desconocía con exactitud cuánto tiempo llevan juntos.

En la mencionada entrevista con Cristina Estupiñán, reveló: “cuando empecé esta relación pensé en ver qué pasaba, nada perdía, si duraba bien, si no, no pasaba nada, llevamos un año y dos meses, felices, contenta, tranquila, él es una persona que entiende mi vida, mi mundo, me entiende como mamá, no me exige nada, me deja vivir mi vida tranquila y eso es importante porque cuando ya eres mamá, ya todo cambia”, contó.

De igual modo, confesó que a veces pasan varios días y no se ven, pero él la entiende completamente. Incluso, Carolina contó cómo hizo él para conquistar su corazón: “mi prioridad siempre será mis hijos. A veces no nos vemos en dos semanas porque no tengo tiempo y mi prioridad son los niños y él lo entiende, es consiente, es tranquilo, estamos muy felices... Fue muy dulce, cariñoso, detallista y no hablo de detalles materiales, hablo con él y me oye en todo”.

¿Cuántos años tiene Carolina Cruz?

La presentadora nació el 12 de junio de 1979, actualmente tiene 44 años. Por su parte, su novio Jamil Farah cumplió 32, es decir que ella es mayor 12 años.