Carolina Cruz recordó por qué buscó apoyo psicológico: “Yo he pedido ayuda”

Carolina Cruz sorprendió a su numerosa comunidad de seguidores tras hablar sobre los problemas financieros y familiares que afectaron su salud mental, y que la llevaron a tomar la decisión de buscar acompañamiento psicológico para enfrentar estas situaciones.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

En una charla que sostuvo con el programa Sinceramente Cris, de Cristina Estupiñán en AS Colombia, la presentadora de Día a Día abrió su corazón y las puertas de su intimidad para exponer una situación de la que tan solo sus más cercanos tenían conocimiento.

De acuerdo con lo expuesto por Carolina Cruz, hace varios años sufrió la quiebra de una empresa que emprendió con apoyo de su hermano. Esto le dejó una deuda de 2.800 millones de pesos que, incluso, causó ruptura en la relación familiar y un distanciamiento que la afectó en gran manera.

“Estaban en la mitad mi mamá y también mis dos sobrinos, a los que amo y adoro con mi vida; y también estaba Matías, entonces pensé: ‘¿Cómo voy a dejar de ver a mis sobrinos? ¿Cómo mi hermano no se va a gozar a Mati?, si siempre soñó con un sobrino al ver lo especial que soy con los hijos de él. Además, los niños no tienen la culpa, son temas de adultos y, como adultos, debemos responsabilizarnos de eso”, expresó la vallecaucana.

La importancia del apoyo psicológico para Carolina Cruz

Por fortuna para la estrella del canal Caracol, la relación con su hermano ya se restableció y los rencores son tema del pasado. Fue entonces cuando advirtió que en el proceso de perdón y reconciliación con su hermano tuvo acompañamiento por parte de un profesional en la psicología, lo que fue fundamental en la resolución de este conflicto.

“Cuando me di cuenta de la quiebra de la empresa, vi que todos fuimos culpables porque, aunque hay una responsabilidad directa, yo también me dormí en los laureles y delegué muchas funciones, no leía la letra pequeña de los contratos e iba firmando documentos y cheques sin saber dónde iba. Entonces yo no puedo cargarle toda la responsabilidad a otras personas, cuando también fue culpa mía. Además, yo conozco a mi familia y sé que nunca lo hizo por hacerme daño, sino por desconocimiento y por estar mal asesorados. Sí, al comienzo sentí mucha rabia e impotencia porque era una deuda de mucho dinero, pero luego comprendí que también era mi culpa. Eso es lo difícil para los seres humanos: bajar la cabeza, dejar el ego al lado y aceptar los errores. Ahí ya te cambia completamente el concepto”, comentó la presentadora en su charla con Sinceramente Cris.

“Obviamente, todo esto con trabajo psicológico, eso no es que allá sola en mi habitación así regia y divina, no. c y tengo psicóloga, me ayudo mucho. La gente profesional y que ha estudiado el tema son los que me han llevado a entender muchos procesos de mi vida”, agregó Carolina Cruz, quien aseguró también que nunca duda en “pedir ayuda a grito herido”.