Carolina Cruz no le permite esto a sus hijos, pero Lincoln Palomeque sí los deja

Aunque Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron, siguen teniendo una buena relación de amistad, por el bienestar de sus hijos Matías y Salvador. La presentadora de Día a Día ha contado en varias entrevistas que, pese a que ya no están juntos como pareja, hacen todo lo posible para que los niños estén bien y felices.

Te puede interesar: Carolina Cruz reveló por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Fotografía por: Instagram

Matías y Salvador viven con Carolina, pero el actor puede compartir con ellos cuando quiera y el tiempo que quiera. De hecho, cuando la modelo está de viaje o tiene algún compromiso laboral que le impide estar con los niños, Lincoln se hace cargo.

Este fin de semana, el actor compartió con sus hijos un viaje a una finca en Medellín, mientras que la presentadora compartía en ‘Expobelleza’, en esa misma ciudad. En sus redes sociales Palomeque compartió algunas imágenes disfrutando con los niños.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué hacen Matías y Salvador con Lincoln Palomeque, pero con Carolina Cruz no?

En las últimas horas, la presentadora de Día a Día sorprendió a sus seguidores al hacer una revelación sobre la crianza de sus hijos. De acuerdo con una publicación que hizo en su perfil de Instagram donde tiene 7,6 millones de seguidores, los niños tienen un hábito cuando están con el papá y otro cuando están con la mamá.

“Y cuándo están con la mamá, madrugan tanto como ella, jajaja ¿les pasa? Cuando están con papá duermen hasta las 09:00 y conmigo 05:30 en punto acompañando a la mamá a entrenar”, escribió junto a una foto de Matías y Salvador acostados comiendo fruta.

¿Qué hace Carolina Cruz en sus días libres?

La presentadora acostumbra a compartir en sus redes muchos detalles de su vida privada, entre ellos, las actividades que realiza cuando decide tomar un descanso de su trabajo y sus múltiples compromisos.

A través de un video que publicó, contó que, cuando sus hijos no están y no tiene ninguna otra ocupación, se dedica a descansar. “Los gorditos no han estado conmigo estos días porque han estado disfrutando con su papá y mamá tenía que trabajar en Medellín. Llegué el sábado en la noche a descansar y a dormir. Ayer me quedé acostada todo el día, lo necesitaba. Vi cinco películas, pedí domicilio, descansé”.

Te puede interesar: Ni actriz ni presentadora. Ella es la mujer que Lincoln Palomeque llena de elogios

De igual manera, aseguró que ese tipo de espacios son muy importantes no solo para las mamás, sino para todas las mujeres. “Un plan que hace mucho tiempo no hacía y que es muy necesario para nosotras las mamás, las mujeres que hacemos de todo un poquito y que se nos olvida pensar en nosotras. Es tan importante hacerlo. El lunes aproveché que tenía la tarde libre para venir a consentirme en un spa”, dijo.

Sus seguidoras le dejaron comentarios contándole las diferentes rutinas que hacen para dedicarse tiempo, aunque algunas afirmaron que no tenían los recursos suficientes para hacer muchas cosas.