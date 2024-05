Carolina Cruz explicó por qué cerró sus redes sociales. Andrea Serna la defendió

Carolina Cruz es una de las presentadoras más comentadas del país. La conductora de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, ha sido muy activa en sus redes sociales donde habla constantemente de varios detalles de su vida personal y profesional.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó al hijo de Carolina Cruz? La presentadora generó preocupación

Carolina Cruz, presentadora de 'Día a Día'. Fotografía por: Redes sociales

Generalmente, la mayoría de las cosas que hace o dice en el programa o en su cuenta de Instagram, se convierten en tendencia. Sus seguidores no pasan desapercibas sus opiniones sobre diferentes temas de interés social y, en muchos casos, recibe fuertes críticas.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

En el 2020, en medio de la pandemia que enfrentaba el mundo por el covid-19, la presentadora llegó con una propuesta al programa matutino de una manualidad para el hogar. Se trató de un portacuchillos hecho con unos libros que, aunque parecía ser una idea fácil y rápida, terminó siendo bastante criticada por los televidentes e internautas en redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En ese momento, la presentadora tuvo que salir a pedir disculpas a quienes se habían ofendido por utilizar libros para eso. “Yo desarrollé la idea porque la encontré en Pinterest, la envié, me la aprobaron... antes de desarrollar la idea al aire hice unas recomendaciones, dije que sean libros que ya no estén utilizando... hablamos la importancia de leer antes de desarrollar la actividad... y que utilizaran cuchillos que no fueran de uso diario en la cocina, porque era solamente para adorno, si mojamos el cuchillo y lo metemos ahí obviamente dañamos las hojas y si metemos y sacamos el cuchillo todo el tiempo también vamos a dañar las hojas...Lo único que quería era disculparme con las personas que se sintieron agredidas, obviamente no lo hice con ninguna mala intención”, dijo en sus redes sociales.

¿Por qué Carolina Cruz cerró sus redes sociales?

Debido a tantas críticas que recibió, Carolina tuvo que cerrar su cuenta de Twitter, actualmente conocida como X. En su más reciente episodio de su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, la presentadora explicó lo que ocurrió en ese momento y cómo las críticas llegaron a afectarla.

“Se acaba el programa, salgo del aire y me empiezan a escribir. Yo tenía en ese momento Twitter y ya existía Instagram, y cuando yo veo que soy tendencia. Y yo decía: ¿pero tendencia por qué? (…) Yo no entendía por qué esto había cogido una dimensión tan grande, cuando ese nunca fue la forma ni el estilo ni el mensaje que queríamos mandar del portacuchillos (…) La idea jamás fue ni matar ni asesinar ni acabar a la literatura. Es que nunca se me pasó por la cabeza. La gente tiene tan dañada la cabeza, tiene tanto negativismo y tantos problemas y muestran las cosas como ellos la ven. Me empezaron a dar durísimo, tan duro que yo saló en Instagram e hice un video en la noche, pero después me arrepentí porque fue como aceptarle a la gente que estaba haciendo algo malo y así no fue. Me sentí tan agobiada y tan cargada de esa energía y por eso cerré Twitter con 3 millones de seguidores”, contó.

La presentadora reveló que no fue un momento fácil para ella, pues en ese momento estaba embarazada de Salvador. Las críticas afectaron su vida y su día a día. “Fue un momento muy agobiante en mi vida, donde dije que no quería tener más redes sociales, desactivé Instagram por unas semanas de mi celular. Eliminé muchos mensajes, desactivé los comentarios de mis fotos, bloqueé a mucha gente, porque dije ‘yo no quiero esto en mi vida’”.

Vea también: Ni actriz ni presentadora. Ella es la mujer que Lincoln Palomeque llena de elogios

Andrea Serna defendió a Carolina Cruz de las críticas

Andrea Serna, presentadora del Desafío XX salió en su defensa. Por medio de su cuenta de Instagram, reposteó la publicación de Carolina y la defendió de las críticas. “Ay Carito, increíble que una buena intención se haya escalado a los límites de lo absurdo”, escribió.