Carolina Cruz cambió importante rutina en su vida por sus hijos

Carolina Cruz es una de las presentadoras más populares del país. La presentadora de Día a Día, programa matutino del canal Caracol, vive uno de los momentos más felices de su vida, pues disfruta de sus dos pequeños hijos, Matías y Salvador, y se encuentra enamorada de su novio Jamil Farah.

Recientemente surgieron rumores sobre un cambio de casa de la vallecaucana, pues varios de sus fanáticos se dieron cuenta que el escenario en que grababa los videos de sus rutinas de ejercicio había cambiado. La también empresaria les comentó la verdadera razón de su nueva ‘locación’.

La presentadora vallecaucana Carolina Cruz habló de la modificación que hizo en su rutina para proteger a su hijo menor, Salvador. ¿De qué se trata? Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio

¿Carolina Cruz se mudó con sus dos hijos?

Carolina detalló que, para estar más pendiente de Salvador, su hijo menor, ha optado por hacer ejercicio cerca del pequeño. La modelo, que solía hacer sus rutinas en la terraza de su casa, ahora las realiza al interior de la vivienda. “Estos seguidores míos son muy observadores y llevan varias semanas preguntándome si me cambié de apartamento, que porque ya no estoy entrenando en el segundo piso. Sigo viviendo en mi mismo apartamento con mis gordos, nada ha cambiado, el segundo piso todavía existe”, dijo en las historias de su cuenta de Instagram.

“Lo que pasa es que ellos duermen conmigo y este chiquitico (Salvador), de un tiempo para acá, madruga tanto como la mamá. Hay veces se levanta a las cinco, otras a las cinco y cuarto, cinco y media. Si estoy en el segundo piso, no lo escucho o no tengo en mi visual y eso me agobia un poquito. Me preocupa que se quede despierto, aquí abajo, solito, y yo arriba haciendo ejercicio”, añadió.

La conductora comentó que solo va al gimnasio cuando los niños están con su papá, Lincoln Palomeque, o con Luz María Osorio, su abuela materna. Cuando entrena en su hogar organiza su espacio para ejercitarse. “Lo hago en el primer piso: bajo las pesitas, bajo todo y entreno porque ya lleva despierto como 40 minutos”.