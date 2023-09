Carolina Cruz atraviesa por días difíciles con su fundación ‘Salvador de sueños’

Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, dio a luz en marzo de 2021 a Salvador, su segundo hijo. Sin embargo, el pequeño enfrentó complicaciones de salud en sus primeros meses de vida por cuenta de enfermedades como macrocefalia y tortícolis gestacional, según ella misma comentó en su momento.

En febrero de 2022, luego de que el también hijo de Lincoln Palomeque superara estos problemas, la vallecaucana inauguró una fundación llamada Salvador de sueños, con la cual brinda ayuda a niños que atraviesan por situaciones similares y busca que tengan una mejor calidad de vida.

Sin embargo, el 31 de agosto Carolina Cruz hizo un anuncio que causó preocupación entre sus seguidores y, sobre todo, en quienes se ven beneficiados de esta organización sin ánimo de lucro.

Te puede interesar: Murió la actriz Silvina Luna por consecuencias de una fallida cirugía estética

Carolina Cruz hizo una especial solicitud a sus seguidores en esta difícil situación Fotografía por: Cortesía Color Hunt

¿Qué pasó con la fundación de Carolina Cruz?

De acuerdo con lo expuesto por la modelo de 44 años, a través de una publicación en Instagram, Salvador de sueños atraviesa por días difíciles. Razón por la cual acudió a su comunidad de seguidores, a quienes les pidió ayuda en este duro momento.

“La no tan buena noticia es que las cosas no están fáciles para Salvador de sueños. Yo siempre les hablo con honestidad y desde el amor y la transparencia. Tener una fundación no es fácil y mantenerla menos, pero estoy segura de que el voz a voz nos va a ayudar a no abandonar estas familias, en las que el avance de sus chiquis depende de nosotros”, explicó en su posteo.

Puedes leer también: Daniel Arenas reflexiona sobre la infidelidad: “He sido una persona tan seria”

Posteriormente, Carolina Cruz le recordó a los interesados que hay diferentes opciones para donar y apoyarla en esta noble iniciativa. Por ejemplo, por medio del ‘plan padrino’, su fundación recoge donaciones de quienes brindan un aporte mensual que es otorgado a un menor para su soporte; estos, en su mayoría, pretenden garantizar sus condiciones de salud.

Además, otras de las opciones son:

Plan Más sueños: Aportes mensuales de $500.000 por un semestre.

Plan Arcoiris: Aporte mensual de $1.000.000 por año.

Plan mil sonrisas: Aporte mensual de $3.000.0000 por un año.

El anuncio de Carolina Cruz generó reacciones inmediatas entre quienes la siguen en redes sociales, pues además de compartir esta información para apoyarla, le enviaron mensajes de fortaleza, tales como: “Vamos para adelante, ya me uní a la causa y sé que muchos también lo harán”, “gracias por liderar este proyecto y luchar hasta el cansancio por nuestros niños” y “la vida está llena de obstáculos y tú vas a superarlos todos”.