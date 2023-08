Carolina Acevedo y Martha Bolaños de ‘MasterChef’ aclararon cómo es su relación

Cada temporada de MasterChef Celebrity ha sido muy comentada en redes sociales por miles de televidentes e internautas, quienes están muy al pendiente de lo que ocurre en cada capítulo con cada uno de los participantes.

En esta edición han sido protagonistas algunas discusiones entre varios participantes, la mayoría de veces, la actriz Martha Isabel Bolaños, quien le dio vida a la ‘Pupuchurra’, en Betty, la fea, ha mostrado sus diferencias con algunos de sus compañeros.

¿Cómo es la relación de Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños en la vida real?

En varios capítulos, Martha Isabel ha discutido con Carolina Acevedo y muchos televidentes se han llevado la percepción que las actrices son enemigas dentro y fuera de la cocina.

En el capítulo 71, ambas tuvieron que cocinar en pareja para un reto de campo en Villa de Leyva. El reto consistía en preparar un picnic para seis de sus compañeros que eran los comensales en esa oportunidad.

Muchos esperaban que las dos concursantes tuvieran una nueva pelea y que no se la llevaran bien cocinando juntas; sin embargo, ocurrió todo lo contrario, hicieron un buen filling y dejaron de lado todas sus diferencias. Durante la emisión, se refirieron a su relación.

Carolina Acevedo, afirmó: “nosotras, de pronto, puede que peleemos en la vida real, pero cocinando nos va super bien. Siempre que cocinamos nos va súper bien. Somos como niños chiquitos, pero no es personal”.

Por su parte, Martha aseguró: “en la cocina nosotras nos respetamos. Fuera de la cocina, pues no es que nos llevemos mal, simplemente nuestros campos no son los más compatibles, pero hay respeto. Nosotras no somos enemigas, nosotras hemos tenido desencuentros, pero cuando Carolina está en su luz es una vieja muy chévere”.

Martha Isabel Bolaños respondió a sus críticos

La actriz ha sido fuertemente criticada por los internautas por su relación con sus compañeros y por ser la concursante que más ha discutido en esta temporada.

Cansada de recibir tantos comentarios negativos, a través de sus redes sociales se defendió: “Supongamos que yo fuera todo eso que ustedes ven, odiosa, arpía, bruja, asquerosa, inmunda, prepotente, envidiosa, lo peor. Me han dicho todas las bellezas que ustedes se puedan imaginar. ¿A ustedes qué les importa, en qué les afecta si así fuera?... Odiadores pidiendo la paz. Basta mi gente hermosa, yo digo esto para que de pronto alguien reaccione y encuentre un poquito de sentido”.