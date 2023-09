Caro Acevedo molesta con Daniela Tapia en ‘MasterChef’ por pedirle ayuda

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia, Nela se convirtió en la ganadora del reto de la caja misteriosa. Los concursantes, que debían cocinar sus platos con salsas y condimentos que debían tomar de un estante que se encontraba al frente del set de grabación, tuvieron que correr para obtener los productos que necesitaban.

Mientras cocinaban, la tensión entre Daniela Tapia y Carolina Acevedo aumentaba debido a las constantes preguntas que la actriz cubana le formulaba a su colega colombiana. Tapia le preguntó en un par de ocasiones a Carolina si su comida estaba bien, pues nunca se había arriesgado a preparar una polenta italiana.

“Hermana, vaya y estudie (...) todo lo que yo me parto ahí estudiando, me acuesto tarde todos los días, para venirle a darle la receta, no joda”, comentó Acevedo en medio de las entrevistas que suele hacer el programa de cocina respecto a los cuestionamientos de Daniela.

Aunque Daniela Tapia reveló que ya había limado asperezas con Carolina Acevedo, la actriz colombiana se enojó por las constantes preguntas de la cubana respecto a su plato. Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

Carolina Acevedo y Daniela Tapia ya habían arreglado sus problemas

Tapia aseguró, en las mismas entrevistas, que ya había tenido la oportunidad de hablar con la ibaguereña para solucionar los problemas que habían tenido en el pasado. Aseguró que, en algún momento, llegó a ‘detestar’ a Carolina.

“Caro y yo llevamos unos días que nos hemos acercado más y me parece muy chévere (...) ya hemos tenido conversaciones de las cosas que a mí no me han gustado, de las cosas que me hicieron sentir mal, el tiempo que más o menos la detestaba”, comentó Daniela entre risas. “Estamos en un momento de la competencia que ya somo pocos, todos vamos para el mismo objetivo, entonces no hay por qué tener ni peleas, ni distancias”, añadió la actriz cubana.

Al ser una prueba de caja misteriosa, los chefs no llamaron al atril a todos los concursantes, sino a los competidores que tenían los platos más llamativos para ellos. Fue así como probaron el plato de Adrián, de Daniela Tapia, del Negrito y de Nela. Carolina, a pesar de estar segura de que su preparación estaba deliciosa, no fue nombrada por los jurados.

Para el momento, se mantienen en competencia Natalia Sanint, Daniela Tapia, Martha Bolaños, Adrián Parada, El Negrito W, Nela González y Carolina Acevedo. El más reciente eliminado fue el actor Juan Pablo Barragán.