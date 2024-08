Carolina Acevedo se desahogó contra actores de ‘La Ley del corazón’: “Detestaba”

La carrera actoral de Carolina Acevedo es ampliamente reconocida por el público colombiano, principalmente, por sus protagónicos en De pies a cabeza, Pobre Pablo, Nuevo rico nuevo pobre, Comando élite, La nocturna y Un bandido honrado. Sin embargo, hay otras producciones en las que también brilló, a pesar de no tener el papel principal y este es el caso de La ley del corazón.

Lo que pocos sabían es que para la tolimense no fue una tarea fácil estar en esta serie, cuya primera temporada se estrenó en 2016 por el canal RCN.

¿Qué le pasó a Carolina Acevedo en ‘La ley del corazón’?

De acuerdo con lo que contó la actriz en una entrevista con Impresentables, programa radial de la emisora Los 40 Colombia, a pesar de haberse gozado el papel de Jimena Rivera y de haber sido reconocida por su desempeño como la villana de la historia, su relación con algunos miembros del elenco no fue la mejor.

“Fue un personaje que me dio muchos premios, que me gocé y me disfruté, aunque no me gustaba ir a grabar por el ambiente tan pesado que había ¡Detestaba ir a grabar ‘La ley del corazón’! Había un ambiente tan pesado, tan denso y tan de diva en el grupo, que yo llegaba a grabar y me iba”, explicó inicialmente.

Aunque Carolina Acevedo reconoció que sus compañeros son grandes profesionales, advirtió que el ego de algunos marcó de forma negativa su experiencia en esta producción, protagonizada por Laura Londoño, Luciano D’Alessandro, Mabel Moreno, Lina Tejeiro, Sebastián Martínez y Rodrigo Candamil.

“Tenía un cartel de actores impresionante, pero había una guerra de egos bien fuerte. No hay nada más maluco que trabajar en un ambiente donde hay tantos egos ¡La energía era súper densa! (...) Yo era feliz cuando tenía que grabar en mi casa, pero cuando tenía que ir a la firma de abogados...”, concluyó Carolina Acevedo.

El otro proyecto que Carolina Acevedo cuestionó en su carrera

De acuerdo con la actriz, la gran cantidad de críticas que recibió por parte de los televidentes le hicieron pasar un mal rato en MasterChef Celebrity Colombia, concurso que gapues no esperaba este tipo de reacciones ni las consecuencias que generaron en su salud mental.

“Con MasterChef me gané un montón de problemas, me gané millones de haters y no, no me gané la lotería” (...) Fue un programa duro, demasiado intenso y, de verdad, cuando se terminó quedé muy deprimida. Así uno diga que no le importa lo que piense la gente, a uno sí le importa y le afecta, y a mí me afectó mucho”, explicó.

A pesar de su amarga experiencia, Acevedo advirtió que ya superó los efectos de haber participado y ganado uno de los realities más populares de la televisión colombiana.