Carolina Acevedo reveló que no compró ‘MasterChef’ y que ganó de manera justa

Luego de una difícil y larga final, Carolina Acevedo logró quedarse con el primer lugar del concurso de cocina de MasterChef Celebrity Colombia, del canal RCN. La actriz luchó el premio mayor, hombro a hombro, con sus compañeros en la competencia, Nela González, Adrián Parada y Daniela Tapia. Los platos de la actriz fueron elegidos por panel de jurados conformado por Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría como los mejores.

El paso de la oriunda de Ibagué por el programa estuvo lleno de polémicas, Su personalidad generó incomodidad en algunos televidentes del concurso, incluso, en concursante como Zulma Rey y Martha Isabel Bolaños, con quienes no tuvo la mejor relación a lo largo del concurso gastronómico. La misma Carolina, en una reciente entrevista, se refirió al tema y destacó que, en algún punto, dejó de ver el programa porque la estaba afectando. Algunos seguidores del programa llegaron a decir que Acevedo, incluso, había comprado su victoria porque, según ellos, no la merecía.

¿Qué dijo Carolina Acevedo sobre comentarios de su victoria en MasterChef?

“Había momentos en los que yo decía, ‘por qué reaccioné así’. Yo lloro, soy llorona y emocional, soy súper consentida. Un día dije, ‘¿sabes qué?, yo no me quiero ver más’ y nunca más volví a ver MasterChef, hasta la final (...) Era un programa editado que salía de contexto. Soy muy expresiva, entonces todo se me nota. Dejé de verlo no por mí, sino por lo que decían ciertos personajes de mí. Eso me afectó y ya no lo quise ver más”, explicó en una entrevista con Mañana Express, del Canal RCN.

La actriz aseguró que le desea amor a la gente que le envía malos comentarios. Comentó que el mundo ya está lo suficientemente mal como para enviar odio y responder de la misma manera. Detalló que muchos de los mensajes poco gratos que le llegan son provenientes de personas que tienen sentimientos negativos.

“Yo no compré ningún premio. Yo me lo gané con el sudor de la frente, como todos. Todos nos ganamos estar ahí, pero tenía que ganar uno, punto. Y fui yo (...) No tengo ni idea de qué es lo que le pasa a la gente. No a todos les gustan las personas que tienen el humor que yo tengo. También puede ser envidia porque yo gracias a Dios nací en una familia donde me han dado muchas oportunidades que he sabido aprovechar. Sí, he podido viajar, he podido estudiar en otros países. De pronto eso no le gusta a todo el mundo”, afirmó.