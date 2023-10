Carolina Acevedo es novia del exesposo de su prima: ella también es actriz

Carolina Acevedo se convirtió en la ganadora de la quinta entrega de MasterChef Celebrity Colombia. La actriz, nacida en Ibagué, se disputó el primer lugar del concurso con Nela González, Adrián Parada y Daniela Tapia. Tras una extensa deliberación por parte de panel de jurados, conformado por Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, la artista de 44 años se convirtió en la mejor cocinera de la temporada.

También puedes leer: Ana María Orozco desmintió exigencias para volver a ser Betty, la fea

Gracias a su victoria, seguidores del programa se han preguntado cosas acerca de varios detalles sobre Carolina, entre ellos, sobre su vida amorosa. Lucas Jaramillo, su pareja desde hace aproximadamente diez meses, es recordado por su participación en La isla de los famosos, reality que ganó en el 2005. Jaramillo, diseñador de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene, además, un posgrado en diseño biónico en el istituto europeo di design de Italia.

Ha llamado la atención, sin embargo, un dato en particular, pues, Jaramillo, en su momento, estuvo casado con una prima de Carolina, la también actriz Cristina Umaña.

La relación de Cristina Umaña y el novio de Carolina Acevedo Lucas Jaramillo

Cristina Umaña y Lucas Jaramillo estuvieron juntos durante 12 años y tuvieron un hijo llamado Baltazar. En el 2018, La Red, programa de entretenimiento del Canal Caracol, confirmó que la relación había terminado. Carlos Vargas, presentador de ese formato, comentó. “Llevan más de 5 meses separados, viven en México, llevan una relación maravillosa por el hijo que tienen (Baltazar), fue una separación de mutuo acuerdo y viven cerquita”.

El periodista, además, aclaró que no sería raro verlos juntos en fotografías en redes sociales, pues, habían terminado su lazo romántico “bajo términos responsables, sensatos y respetuosos”. Detalló, además, que no hubo infidelidad. Umaña, en la actualidad, tiene una estable relación con el chef español Koldo Miranda.

Te puede interesar: Sara Uribe joven: así se veía cuando era adolescente antes de ser famosa

Carolina Acevedo, por su parte, antes de empezar su relación con Jaramillo, había estado casada dos veces: con el actor Roberto Cano y con el empresario Salomón Korn, con quien tuvo a Matías, su único hijo.

La triunfadora de MasterChef Celebrity se refirió hace algún tiempo a su relación con Lucas:”Llevamos 7 meses, se pasan en bombas. Y sabes ¿qué es lo mejor? Yo no lo estaba buscando, no lo estaba esperando. Es más, ya había desistido. Ya había hecho como: si llega llega, si no llega no llega. Y llegó. Sí, es de él y estoy feliz, estoy tranquila. Estoy contenta y es un gran parche, aparte de que sea mi novio es mi gran amigo y me hace muy feliz”.