Carolina Acevedo calificó de “pesadilla” su paso por ‘MasterChef’: “Me afectó mucho”

Carolina Acevedo se convirtió en la ganadora de la quinta temporada de MasterChef Celebrity en octubre de 2023, cuando disputó la final contra el comediante Adrián Parada y las actrices Nela González y Daniela Tapia.

Y aunque se llevó el premio de los 200 millones, la tolimense de 44 años aseguró que, contrario a lo que muchos piensan, su experiencia en el programa del canal RCN no fue ‘color de rosa’.

Carolina Acevedo durante su celebración por el título de 'MasterChef'. Fotografía por: Cromos - Captura de pantalla

¿Qué dijo Carolina Acevedo sobre su paso por ‘MasterChef’?

En una entrevista con el portal digital Kienyke, la actriz de Nuevo rico, nuevo pobre recordó su experiencia en la cocina más famosa del país y la calificó como una “pesadilla”.

De acuerdo con Carolina Acevedo, la gran cantidad de críticas que recibió por parte de los televidentes le hicieron pasar un mal rato, pues no esperaba este tipo de reacciones ni las consecuencias que generaron en su salud mental.

“Con MasterChef me gané un montón de problemas, me gané millones de haters y no, no me gané la lotería” (...) Fue un programa duro, demasiado intenso y, de verdad, cuando se terminó quedé muy deprimida. Así uno diga que no le importa lo que piense la gente, a uno sí le importa y le afecta, y a mí me afectó mucho”, explicó.

A pesar de su amarga experiencia, Acevedo advirtió que ya superó los efectos de haber participado y ganado uno de los realities más populares de la televisión colombiana.

Carolina Acevedo descartó su llegada a ‘La casa de los famosos Colombia’

Teniendo en cuenta que el concurso de RCN anunció una segunda temporada para 2025, una gran cantidad de curiosos permanecen atentos a cualquier detalle que pueda dejar al descubierto los concursantes de la próxima edición.

Antes las dudas de algunos fanáticos sobre la posible participación de Carolina Acevedo en La casa de los famosos Colombia, la actriz se pronunció a través de sus redes sociales y entregó una respuesta corta, pero directa.

“No existe la más mínima posibilidad. Respeto mucho a las personas que sí van a ese tipo de formatos, pero yo ya ‘chequeadisimo’ con los realities”, concluyó al respecto.