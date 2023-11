Carmen Villalobos y su extremo cambio de ‘look’: “Volvió Catalina Santana”

Carmen Villalobos no es solo una de las actrices más populares del país, sino también una de las más queridas. Sus papeles en inolvidables producciones como Sin senos sí hay paraíso, con el personaje de Catalina Santana, o en Hasta que la plata nos separe, en donde encarnó a Alejandra Maldonado, han hecho que su nombre sea de suma relevancia en el entorno nacional e internacional.

Además de su sólida presencia en la pantalla chica, la barranquillera tiene una fuerte influencia en redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene más de 22 millones de seguidores, con quienes suele compartir lo que hace en su día a día, sus tips de belleza y reflexiones personales.

Recientemente, la artista de 40 años le dejó ver a sus seguidores que decidió cambiar drásticamente de look. A través de un video subido a la red social mencionada, la actriz contó que había decidido cambiar el color de su cabello. Sin ayuda profesional y en su casa, Carmen modificó el rubio de su cabello para ponerlo completamente oscuro. Según detalló, lo que quería era tinturarlo para volver a su tono natural.

¿Qué se hizo Carmen Villalobos en el cabello?

“Empecé por mí a llenar de color este fin de año. Les comparto este paso a paso con mucho amor para motivarlas a empezar por ustedes. Con este color (que amo) regreso a mis inicios, a mi esencia (...) Mis mujeres bellas, ustedes también merecen celebrarse, darse amor, color y cuidado”, escribió, emocionada de regresar a sus orígenes.

Los comentarios de la publicación se llenaron de mensajes de internautas que aseguraron que con ese cambio de look, Carmen se parecía mucho a su personaje de Sin senos sí hay paraíso.

“Volvió Catilica, me encanta el cabello negro”, “Que hermoso, te luce”, “Divina. Volvió la belleza y la alegría”, “Que linda ella siempre vive cambiándose el color de pelo la cual siempre le quedan espectacular”, “Este color te hace ver mas angelical, súper bonito te queda”, “Catalina, volviste”, “Es Catalina. Sigues igual, los años no pasan por ti, eres hermosa”, “Si rubia me gustaba, ahora pelinegra me encanta”, se lee en la sección de los comentarios del video subido por Carmen.