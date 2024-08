Carmen Villalobos reapareció en redes. Reveló si terminó con su novio

Luego de su separación de Sebastián Caicedo, después de 13 años, Carmen Villalobos se dio una nueva oportunidad en el amor con el presentador venezolano Frederik Oldenburg, de quien se ha mostrado muy enamorada desde enero del 2023 cuando hicieron pública su relación.

“Yo conseguí un complemento espectacular para mi vida y lo que yo necesitaba. Recientemente estábamos hablando de esto y creo que nos pasó lo mismo: nos conseguimos en un momento preciso, justo, en el cual compaginamos”, dijo Oldenburg hace un tiempo en una entrevista.

¿Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg terminaron?

En las últimas horas se comenzó a rumorar que la actriz y presentadora había terminado con Frederik Oldenburg, al parecer, por la distancia. Los diferentes compromisos laborales de los dos han impedido que puedan verse de manera recurrente, poniendo a prueba la estabilidad de su relación amorosa.

Luego de eso, la actriz apareció en sus redes sociales donde publicó un video desmintiendo esos rumores, pues apareció con Frederik Oldenburg, quien, además, saludó a los seguidores.

“Estoy desaparecida desde hace como tres días. Ustedes no saben cómo pasó este día, ha pasado de todo”, dijo. Aunque ni se refirió a los rumores, los internautas relacionaron como una respuesta el hecho que haya aparecido con su novio con el fin de mitigar, de manera indirecta, esos rumores.

Los comentarios no se han hecho esperar: “Hoy día está muy tenaz sacar adelante algo sano y duradero”, “a esa vieja como que no se la aguanta nadie”, “que se quede soltera y ya, es lo mejor”, “que se queden solos y no jodan”, “todo en esta vida se paga”, “nadie construye sobre la destrucción de otros”, “todos pasamos crisis”, “ellos son una pareja dispareja”.

¿Por qué Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se divorciaron?

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo conformaban una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. En una entrevista con el programa Buen Día Colombia, el actor explicó qué ocurrió entre ellos. “Mi relación anterior no era mala, al contrario, fue una relación hermosa, una mujer maravillosa, una mujer que merece todo lo mejor mundo, profesionalmente es maravillosa, pero voy a decir qué faltó en esa relación, faltó a Dios en la mitad, por más que fuéramos a misa. Esa bola de nieve que es pequeña va creciendo y se te sale de las manos. En ese momento, dices ¿En qué momento esto pasó?”, reveló.