Carmen Villalobos pilló a su novio a punto de besar a otra: “¿qué te pasa?”

Luego de su separación de Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos inició un romance con Frederik Oldenburg, un periodista deportivo venezolano de quien se ha mostrado muy enamorada.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg Fotografía por: Instagram @cvillaloboss

Por un tiempo, la pareja estuvo en una relación a distancia, pues la actriz vivía en Colombia por sus proyectos laborales y, por su parte, Oldenburg estaba en Estados Unidos trabajando como presentador del programa Hoy Día, de Telemundo. Actualmente, ambos hacen parte de esa casa televisiva, por lo que ya se pueden ver más seguido.

¿Qué pasó con el novio de Carmen Villalobos?

Recientemente, la actriz de Sin senos sí hay paraíso publicó una historia en su cuenta de Instagram donde tiene 22 millones de seguidores, mostrando una divertida escena de celos que le hizo a su novio Frederik.

Al parecer, el periodista fue a visitar a su novia en su camerino donde había una foto de tamaño gigante de Carmen. “Hoy tengo visita”, dijo la actriz. Enseguida, Oldenburg se acercó a la foto de ella para darle un beso. “¿Qué? ¿Cómo así? ¿Le estás dando un beso a la usurpadora? Oye, ¿qué te pasa? Amor, te luzco más yo, no la beses, no, bésame a mí”, le dijo entre risas.

La pareja no duda en presumir su amor en las redes sociales. Constantemente se dejan mensajes románticos y publican fotos y videos de los viajes que han hecho juntos.

Asimismo, aprovechan ese espacio para admirarse mutuamente en sus trabajos. “Todas las temporadas llegan refuerzos al equipo rojo y al equipo azul peeeero ☺️ el mejor refuerzo me llegó a mí por segunda temporada consecutiva 😍😍 refuerzo lleno de amor y alegría que me acompaña siempre y me apoya en cada grabación, te amooooo @cvillaloboss gracias mi vida por estar de nuevo”, escribió el presentador en una publicación.

Por supuesto, Carmen no dudó en responderle: “Soy la más feliz de acompañarte mi amor, de ver lo juicioso y disciplinado que eres. Lo que amas tu trabajo. Lo mucho que lo disfrutas. Soy feliz de ir, llevarte comidita, echar carreta entre carrera y carrera, de escuchar tus narraciones que emocionan demasiado. Tú eres mi alegría. Te amooooo muchooooooooo”.

¿Quién es Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos?

Frederik Oldenburg nació el 2 de febrero de 1986 en Caracas, Venezuela y, actualmente tiene 38 años. Aunque su pasión inicial fue el fútbol, Frederick decidió seguir su vocación en el mundo de la comunicación. Estudió comunicación social y se especializó en periodismo deportivo.

Comenzó su carrera como reportero en Telemundo Las Vegas. Luego, en 2015, se convirtió en el conductor principal en NBC Sports, donde su carisma y talento con los deportes lo hicieron destacar.

Actualmente, Frederick Oldenburg es el presentador del exitoso reality show Exatlón en su edición estadounidense. Este programa deportivo ha sido uno de los más importantes en los últimos años.