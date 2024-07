Carlos Torres: edad, estatura, novia y más del actor de ‘Pedro el escamoso 2′

Carlos Torres ha sido uno de los actores de la nueva generación más destacados del país. Su talento lo ha llevado a participar en importantes producciones. Saltó a la fama en el 2005 en Padres e hijos. Más adelante hizo parte de Niñas mal, Las santísimas, Un sueño llamado salsa, Sala de urgencias, Azúcar, La ley del corazón, Amar y vivir, La nieta elegida, La reina del flow, entre otras.

¿Cuántos años tiene Carlos Torres, el nuevo Pedrito Coral Jr?

El actor nació el 20 de septiembre de 1988 en Barranquilla. Actualmente, tiene 35 años y desde que era un niño demostró su gusto por la actuación. Al salir del colegio se mudó a Bogotá. Después de varios años de intenso trabajo, ha construido una carrera sólida en la actuación. Carlos es conocido por su versatilidad y su habilidad para capturar la esencia de sus personajes, lo que le ha ganado un lugar destacado en la industria del entretenimiento latinoamericano. De acuerdo con información recopilada por internet, el actor mide 1,83 metros.

Miguel Varoni y Carlos Torres protagonizan la nueva serie. Fotografía por: Cortesía Disney+

La participación de Carlos en Pedro el escamoso 2 ha generado una ola de comentarios felicitándolo. “Ningún papel le queda grande a este hombre. Qué belleza”, “Carlos es muy buen actor me cae bien”, “la saca del estadio”, “Para reírnos todas las noches, mucho talento”, “muy buena su interpretación”, “excelente, lo hace muy bien”.

¿Quién es la novia de Carlos Torres?

El actor es muy reservado con su vida privada; sin embargo, se conoce que tiene una relación de varios años con Joanna Castro. En sus redes sociales comparten fotos juntos demostrando lo enamorados que están. “Nunca ponen fotos juntos dicen, pero como la pasamos de bueno siempre. Que elegancia la de Francia”, escribió el actor en una oportunidad en sus redes sociales.

Aunque se conocen pocos detalles sobre la vida de la mujer que conquistó el corazón del actor, se ha dicho que es una empresaria colombiana, quien es amante de la culinaria. Es fundadora de Viva Natur, empresa dedicada a la comida saludable.

En una oportunidad, un usuario cuestionó a Joanna sobre el por qué casi nunca publican fotos juntos. “Simplemente preferimos no hacerlo, vamos a ver si nos animamos algún día... Me preguntan mucho por qué no publico casi cosas con Carlos. La verdad soy muy reservada con mi vida. Cuando estamos juntos disfruto ese momento y me desconecto”, aseguró.