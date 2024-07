Carlos Kajú dijo qué piensa del nuevo Pedrito Coral Jr ¿Le gustó su reemplazo?

Pedro el escamoso ha sido una de las producciones más vistas por los colombianos. El regreso de la segunda parte ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, pues Pedro Coral Tavera volvió con sus particulares ocurrencias.

¿Qué pasó con Pedrito Coral Jr?

En la primera edición, hace 20 años, Carlo Kajú fue el actor que interpretó a Pedrito Coral Tavera, el hijo del protagonista. Sin embargo, en esta oportunidad no fue convocado y, en su reemplazo, quedó Carlos Torres, recordado por su participación en Francisco el matemático, La reina del flow, entre otras.

En la nueva temporada de ‘Pedro el escamoso: más escamoso que nunca’, Pedro Coral se encontrará con muchos cambios. Conoce los nuevos personajes de la producción de Caracol Televisión. Fotografía por: Caracol Televisión - Disney +

Kajú conquistó los corazones de millones de televidentes como el pequeño Pedrito Coral Jr en la icónica telenovela de Caracol Televisión. Sobre su ausencia en el proyecto se ha especulado mucho; finalmente, rompió el silencio y se pronunció sobre el relanzamiento de la serie y el nuevo intérprete de su personaje.

A través de sus redes sociales, compartió sus sinceras impresiones sobre el cambio de actor y la evolución del personaje que lo catapultó a la fama.

“Pedrito no me pertenece, es un personaje que no es mío, eso le pertenece a Caracol, a su libretista (...) No hice parte de la segunda temporada de Pedro, el escamoso por tema de perfiles, creo que mi historia y la historia de Pedrito Coral que ahorita se está contando no va acorde a mi perfil, eso lo digo yo, no es que me lo hayan dicho los productores”, reveló.

El actor reveló que, por ahora, prefiere guardar silencio sobre lo que realmente le dijeron los productores sobre su personaje, luego que varios de sus seguidores lo cuestionaran sobre la nueva interpretación de Carlos Torres. De igual manera, agregó: “No sé si soy el verdadero Pedrinchi, como ya dije, el personaje le pertenece a Caracol, a Dago García, a Felipe Salamanca, pero muchísimas gracias por quedarte con ese personaje que hice con muchísimo amor, con muchísimo respeto y con todo el cariño”, dijo.

Los internautas, han dejado sus opiniones. “Creo que Carlos Kaju se ve muy joven y para el rango de edad que requerían Carlos Torres encaja más con la edad del hijo de Pedro el Escamoso, aún se lleven pocos años de diferencia”, “es que Carlos kaju luce como un chico de 19 años, lo cual no cuadra con la cronología de la historia”, “la historia era de un Pedrito Coral ya mayor obvio el chico no aplicaba por qué aún es jovencito lo q si es que hubieran buscado un actor más parecido”.