Carlos Calero contó cómo le pidieron la mano de su hija y cuándo es la boda

El pasado 20 de junio se anunció el compromiso de Sofía Calero, hija de Carlos Calero, quien compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram. Allí, publicó un video del momento que Nicolás Alonso, su prometido, le propuso matrimonio en medio de un viaje que realizaron juntos a Italia.

Esta fue la foto con la que Sofía Calero, hija de Carlos Calero, presumió su anillo de compromiso en redes sociales. Fotografía por: Instagram: SofíaCalero

Así le pidieron a Carlos Calero la mano de su hija

En una entrevista con La Red, el presentador de Día a Día recordó el momento en que Nicolás Alonso, su futuro yerno, le pidió la mano de Sofía Calero.

“Esto fue planeado meses antes. Nico llegó a mí y me dijo que tenía algo que preguntarme sobre el trabajo. Yo, inocentemente, fui a tomarme un café con él y, de un momento a otro, me soltó la noticia; me dijo que iba a aprovechar el viaje a Europa y que le iba a proponer matrimonio a Sofi”, explicó inicialmente.

“Me habló obviamente, bellezas de mi hija, me habló de esa relación que hemos visto Pau (esposa) y yo durante estos cinco años que llevan. Lo único que les dije es que les daba mi bendición, que sean felices y que se amen, así como ustedes han visto el ejemplo en mi casa”, agregó Carlos Calero.

¿Cuándo se casa la hija de Carlos Calero?

Desde que se anunció el compromiso, la fecha de la boda ha sido todo un misterio. Sin embargo, en su charla con La Red, el presentador de Día a Día respondió a esta pregunta.

“Creo que ellos lo están pensando para mayo o junio del otro año”, comentó el barranquillero de 55 años, cuya esposa, Paulina Ceballos, fue diagnosticada con cáncer hace poco.

Por último, Carlos Calero dio a conocer que Nicolás Alonso, prometido de Sofía, tiene una excelente relación con la familia Calero Ceballos, pues es muy cercano a todos y ahora será acogido por él y Paulina como otro de sus hijos.

“Pensé que me iba a dar más duro, cuando veo ese momento en que ya la niña se va. Pero estamos muy tranquilo, Pau y yo, porque Nico es un buen pealado, la ama con todo su corazón, han tenido una muy buena relación”, concluyó el también periodista.