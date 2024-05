Carla Giraldo y Cristina Hurtado: video muestra su relación real detrás de cámaras

Cristina Hurtado y Carla Giraldo se convirtieron en las presentadoras de la primera versión colombiana de La casa de los famosos, reality show que entró en su recta final. Sin embargo, lejos de la complicidad que suelen caracterizar a dos compañeras de programa, ambas han protagonizado tensos momentos al aire que dejaron al descubierto su verdadera relación.

Tanto así que, en días recientes, Hurtado fue consultada para resolver las dudas de los televidentes y con las siguientes palabras confirmó las sospechas: “La relación con Carla Giraldo es nula. No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra (...) No nos tomamos un café, no somos amigas ¡Cero! Somos personas diferentes y cada una con su personalidad, su vida y sus creencias”.

Carla Giraldo y Cristina Hurtado, presentadoras de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Johan López

La verdadera relación de Carla Giraldo y Cristina Hurtado detrás de cámaras

Teniendo en cuenta que cada transmisión de La casa de los famosos en el canal RCN cuenta con público en vivo, varios creadores de contenido se apuntaron para asistir y presenciar una de las galas. Uno de ellos fue el tiktoker conocido como JC Televidente, quien con un video mostró qué pasa entre las conductoras antioqueñas cuando las cámaras se apagan.

“Tal y como lo dijo Cristina en el video que ya ustedes vieron, cada una está a un lado del set de grabación, se maquillan en lugares diferentes, leen el guion en lugares distintos y no se hablan mucho detrás de cámaras. De hecho, aun estando al aire y una al lado una de la otra, ni se hablan hasta que el director les dice que deben hacerlo”, explicó el joven ibaguereño.

En su video, JC Televidente también llamó la atención por lo que considera un cambio abrupto en la relación de Carla Giraldo y Cristina Hurtado, pues aseguró que antes de iniciar La casa de los famosos fue invitado a las instalaciones del reality show y, allí, las presentadoras tenían otra disposición.

Incluso, hay una grabación en la que una de ellas elogia a la otra: “Estoy feliz de estar parada de estar parada todos los días al lado de esta bizcocha que es Cristina”.

“Siento que no es solo que sean diferentes, hay algo que pasó de fondo (...) Siento que no hay una buena y una mala, sino que se trata de dos personas que no son compatibles”, sugirió el popular tiktoker, quien cuenta con más de un millón de seguidores en esta red social.